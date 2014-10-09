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۱۷ مهر ۱۳۹۳، ۱۷:۴۲

سرمربی تیم تایلند:

برای شکست ایران به ندای روحم گوش دادم/ خوش شانس بودیم

برای شکست ایران به ندای روحم گوش دادم/ خوش شانس بودیم

سرمربی تیم ملی فوتبال تایلند گفت ایران تیمی است با بازیکنانی قدرتمند اما برای شکست این تیم به ندای روحش گوش داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم جوانان تایلند امروز پنجشنبه در حالیکه در نیمه نخست رقابتهای جوانان آسیا در میانمار با یک گل در نیمه نخست از ایران عقب بود در نهایت با حساب دو بر یک پیروز شد.

"ساسوم پوپراسرت" در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: ایران تیمی خوب با بازیکنانی بسیار قوی است اما من به ندای روحم گوش دادم. من بر این باور بودم که تیمم می تواند پاسکاری خوبی را به نمایش بگذارد و من به بازیکنان تیمم به خاطر باورشان تبریک می گویم.

وی افزود: ما در این بازی چند بار هم با خوش شانسی مواجه شدیم. ایران چند بار به تیر دروازه ما زد اما اگر شما باور داشته باشید که می توانید، زمانی که یک بر صفر عقب بودیم توانستیم با جنگندگی به بازی برگردیم.

کد مطلب 2386364

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