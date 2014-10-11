رئیس سازمان میراث فرهنگی از پروژه های بخش گردشگری شهر یاسوج بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در این بازدید که از پیش از ظهر تا بعدازظهر شنبه انجام شد، استاندار کهگیلویه و بویراحمد، نماینده بویراحمد و دنا در مجلس، معاونان استاندار و جمعی از مدیران استانی رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور را همراهی کردند.

مسعود سلطانی فر در ابتدای سفر خود با حضور در پارک ساحلی بشار یاسوج مورد استقبال مقامات استانی قرار گرفت و سپس با برخی از آیین ها، رسوم، حرکات موزون و غذاهای محلی کهگیلویه و بویراحمد آشنا شد.

وی پس از آن از پروژه احداث موزه یاسوج در منطقه "تاج امیری" شهر یاسوج بازدید کرد.

موزه یاسوج 65درصد پیشرفت فیزیکی دارد

مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان در بازدید از این پروژه مشخصات فنی و مشکلات پیش روی آن را عنوان کرد.

محمود باقری گفت: این موزه با دو هزار و 700 متر زیربنا عملیات اجرایی آن از سال 86 آغاز شد.

وی افزود: عملیات احداث این موزه پس از مدتی متوقف شد اما دوباره از سال 91 از سر گرفته شد.

باقری بیان داشت: هم اکنون اتمام این موزه نیازمند تامین اعتبار است.

وی اعتبار هزینه شده برای این پروژه را 2.5 میلیارد تومان عنوان کرد و اظهار داشت: هم اکنون این پروژه نزدیک به 65درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

اختصاص یک میلیاد تومان به احداث موزه یاسوج

رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور هم در این بازدید با انتقاد از عدم اتمام این پروژه در سالهای گذشته گفت: با 2.5 میلیارد تومان هزینه کرد برای این پروژه هم اکنون می بایست 90درصد پیشرفت فیزیکی می داشت.

سلطانی فر افزود: طی هفت تا هشت سال گذشته مشکلات عدیده ای به دلیل سوء مدیریت در اینگونه پروژه ها داشته ایم.

وی با بیان اینکه باید برآورد قطعی اتمام پروژه مشخص شود، پیش بینی کرد که یک میلیارد تا 1.5 میلیارد تومان برای اتمام این پروژه نیاز است.

سلطانی فر از اختصاص یک میلیارد تومان به این پروژه از منابع ملی و استانی خبرداد و گفت: 500 میلیون تومان توسط سازمان میراث فرهنگی و 500 میلیون تومان آن توسط استانداری تامین می شود.

وی با اشاره به مشکلات مالی در کشور افزود: گرفتن تخصیص در این شرایط سخت است اما تخصیص کامل به این پروژه داده می شود.

سلطانی فر ابراز امیدواری کرد: این پروژه تا سال آینده به بهره برداری برسد.

وی همچنین با اشاره به وجود گورستان باستانی یاسوج در نزدیکی این موزه بر ادامه کاوشهای باستانی این گورستان تاکید کرد.

ایجاد دهکده ایلی در پارک جنگلی یاسوج

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور در ادامه از پارک جنگلی یاسوج بازدید کرد.

این پارک به وسعت 960 هکتار در شمال شهر یاسوج قرار دارد و پوشیده از درختان جنگلی از جمله بلوط، کیکم، بنه، زالزالک و .. است.

به همت یک سرمایه گذار بومی قرار است در قسمت کمی از این پارک یک سایت گردشگری و دهکده ایلی بنا شود.

این سرمایه گذار در این بازدید هدف از ایجاد این دهکده را معرفی فرهنگ و آیین های عشایری به گردشگران عنوان کرد.

حسن وکیلی افزود: در این دهکده خانه هایی با نمای خشت و متناسب با طبیعت و فرهنگ استان برای اقامت گردشگران احداث می شود.

وی بیان کرد: در این دهکده محصولات مختلف عشایر استان نیز عرضه خواهد شد و در بخشی از آن نیز پیست اسب دوانی راه اندازی می شود.

مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان هم به ایجاد سایت گردشگری در این منطقه اشاره کرد و گفت: تاکنون 700 میلیون تومان برای ایجاد زیرساختها در این مکان هزینه شده است.

باقری بیان کرد: 50درصد زیرساختها از جمله ایجاد سکو، سرویس بهداشتی و .. مهیا شده و 400 میلیون تومان هم برای محصور کردن آن مورد نیاز است.

لزوم اجرای طرح قبل از شروع تابستان آینده

رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور هم در این بازدید بر حمایت از سرمایه گذار این طرح تاکید کرد و خواستار اجرای این طرح قبل از شروع تابستان آینده شد.

سلطانی فر تاکید کرد: در فاز اول اماکن اقامتی و پذیرایی ایجاد شود و در فازهای بعدی اماکن تفریحی و سرگرمی اجرا گردد.

به گزارش خبرنگار مهر، وی در ادامه از پروژه احداث تله کابین آبشار یاسوج بازدید کرد و در جریان مشکلات اجرای این طرح قرار گرفت.

سلطانی فر همچنین در این سفر بر مزار شهدای گمنام شهر یاسوج در تپه نورالشهدای این شهر حضور یافت و به مقام شامخ این شهیدان ادای احترام کرد.