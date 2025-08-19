توقف ۱۲ ساله تله کابین یاسوج در کوه های آبشار؛از وعده ها تا واقعیت

خبرگزاری مهر، گروه استانها-مرضیه ولی پور: مهر ماه سال ۱۳۹۲ بود که کلنگ زنی احداث تله کابین آبشار یاسوج با سرمایهگذاری بخش خصوصی و یکی از بانکهای عامل با هیاهوی بسیار آغار و در کش و قوس زمان به فراموشی سپرده شد، اما پس از گذشت ۱۲ سال از آغاز ساخت این طرح تنها میتوان وعدههای توخالی مسئولین را از آرشیو اخبار پیدا کرد.
کلنگ احداث بزرگترین جاذبه گردشگری جنوب ایران بر زمین خورد، این تیتر برخی از رسانه بود که در سال ۱۳۹۲ رسانهای شد و گویان روزه امیدی در معرفی و گردشگری استان بود.
پروژهای که وعده میداد پایتخت طبیعت ایران را به قطب توریستی خاورمیانه تبدیل کند و برای حدود ۳۰۰ نفر اشتغالزایی کند.
در ابتدا وعدهی بهرهبرداری در ۳۶ ماه داده شد اما پس از گذشت قریب ۱۲ سال این پروژه کمتر از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
سنگ بزرگی که نشانه نزدن بود
طول اجرای این تله کابین هزار و ۵۰۰ متر مربع، حد فاصل ورودی منطقه توریستی آبشار یاسوج تا کوه دوریاب واقع در بالادست پارک جنگلی این شهر پیشبینی و طراحیشده و علاوه بر آن قرار بر امتداد ۶ کیلومتری تا قلههای دنا و کاکان داده شد.
مسئولین پیشین علت توقف این طرح را را عدم همکاری سرمایه گزار اعلام کردند اما ابهام شانه خالی کردن بانکها از پرداخت سهم خود و عدم همکاری مسئولین و تهدید به خلع ید و واگذاری پروژه نیز همچنان برقرار است.
البته برگشت برخی از اعتبارات گردشگری استان به دلیل عدم استفاده توسط میراث فرهنگی، به صندوق توسعه ملی برگشت خورد که خود جای سوال دارد که چرا این منابع برای نجات پروژهی در حال احتضار تله کابین آبشار یاسوج هدایت نشد؟
اختلاف سرمایه گذار و بانک باعث شد اعتبار جذب نشود
مجید صفایی مدیرکل وقت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کهگیلویه و بویراحمد نیز با اشاره به اینکه اعتبار مربوط به تلهکابین شهر یاسوج با توجه به اختلاف بین بانک و سرمایه گذار جذب نشده است، گفت: بارها موضوع اختلاف بانک و سرمایهگذار را در جلسات متفاوت بیان کردیم و نیز خواستار تعیین تکلیف پروژه و حتی خلع ید مجری طرح شدهایم.
وعده پیگیری مشکل اعتبار با حضور سرمایه گذار و بانک در تهران
معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور یکم مردادماه ۱۴۰۱ در بازدید از پروژه در حال ساخت تلهکابین یاسوج، اظهار کرد: مشکلات پرداخت تسهیلات بانکی به سرمایهگذار این پروژه در جلسه مشترک بانک عامل، سرمایهگذار و میراثفرهنگی در تهران پیگیری میشود.
محسن کوشش تبار بیان کرد: این پروژه نقش مهمی در رونق صنعت گردشگری و اشتغالزایی مردم کهگیلویه و بویراحمد دارد.
وی تصریح کرد: باید سقف پرداخت تسهیلات بانکی به این پروژه توسط بانک عامل افزایش یابد.
از وعده ۱۰ ماهه احداث تله کابین تا عدم همکاری با سرمایه گذار
سرمایه گذار طرح تله کابین یاسوج در گفت و گو با خبرنگار مهر از هزینه کَرد ۲ و نیم میلیون یورویی در زمینه خرید خط تله کابین در همان روزهای نخست فعالیت اجرایی این پروژه خبر داد و اظهار کرد: اکنون برای تکمیل این پروژه نیاز به ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار است.
فرهاد امیری با بیان اینکه در کارگروه گردشگری شهرستان این میزان اعتبار مصوب شده و قرار است در کارگروه استانی هم مصوب و سپس به صندوق توسعه ملی پیشنهاد داده شود، تصریح کرد: این اعتبار برای نصب تجهیزات لازم است و با تزریق اعتبار ذکر شده، در کمتر از ۱۰ ماه طرح تله کابین یاسوج آماده بهره برداری میشود.
وی با تشریح آنچه که در ۱۲ سال پیش بر او گذشت، ادامه داد: این پروژه با برآورد اعتباری ۷۷ میلیارد تومانی شروع به کار کرد که از این مبلغ ۳۷ میلیارد تومان سهم آورده سرمایهگذار و ۴۰ میلیارد تومان سهم بانک است.
امیری با اظهار تأسف از اینکه با مشکلات فراوانی تجهیزات تله کابین را وارد یاسوج کرده و میلیاردها تومان در این ارتباط هزینه کردهایم، یادآور شد: هر جا پیگیر کار شدهایم، به جای همکاری با تهدید به خلع یَد و واگذاری پروژه به سرمایهگذار دیگر مواجه میشویم.
سرمایه گذار طرح تله کابین یاسوج تاکید کرد: مشکل این استان در بحث سرمایهگذاری این است که هیچ همکاری با سرمایهگذار ندارند و کاری میکنند که سرمایه گذار به فقر برسد و بیخیال کار شود.
پیشرفت ۶۰ درصدی طرح تله کابین یاسوج
وی بیان کرد: این پروژه با خرید تجهیزات و کارهای انجام شده هماکنون دارای پیشرفت بالای ۶۰ درصد بوده و تمام اسناد مربوط به هزینهها موجود است و کارشناسان در این رابطه میتوانند اظهار نظر کنند.
امیری گفت: قبل از اجرای این پروژه در استانهای دیگر کار کردیم و در هیچ جایی چنین بیمهری نسبت به سرمایهگذار را ندیدیم.
دریافت ۸۰ میلیارد تومان تسهیلات توسط سرمایه گذار
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد هم در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به کلنگ زنی این پروژه در سال ۱۳۹۲ گفت: قرار بر تأمین ۷۶ درصد سرمایه اجرای طرح توسط سرمایه گذار و ۲۴ درصد تسهیلات بانکی بوده است.
وی افزود: سرمایه گذار در سال ۱۳۹۲_۱۳۹۳ برای تکمیل پروژه حدود ۸۰ میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرد اما به دلیل پای کار نبودن وی و تورم ایجاد شده این پروژه راکد ماند.
بهمنی به وارداتی بودن تجهیزات تلهکابین اشاره کرد و گفت: تورم و افزایش قیمت تجهیزات در گذر زمان مانع از ادامه پروژه شد و پیمانکار که در فاز اول چند سکو و پایه احداث کرده بود ناتوان از تهیه تجهیزات کار را رها کرد.
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: سرمایه مورد نیاز برایتکمیل تله کابین در سال ۱۳۹۳ حدود ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد شده بود که با توجه به تغییرات نرخ تجهیزات هم اکنون قابلیت تهیه این ابزار و تجهیزات وجود ندارد.
بهمنی همچنین به نقش این تله کابین در اشتغالزایی و افزایش گردشگری و رونق استان اشاره و ادامه داد: اجرای طرحهای سرمای گذاری منوط به پیگیری سرمایه گذار است که به دلیل عدم پرداخت و تأمین تسهیلات این طرح پیگیری نشده است.
وی افزود: تله کابین یک پروژه شخصی بوده و اگر پیگرد قانونی هم برای پیمانکار در نظر گرفته شود باید از سوی بانک به جهت ناتوانی در پرداخت باشد.
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: میراثفرهنگی سالانه پروژهها و طرحهایی را در قالب همایشهای سرمایه گذاری ارائه میدهد تا برای طرحهای مختلف سرمایهگذار جذب شود و پروژه تله کابین نیز از این قاعده مستثنی نیست و در صورت جذب سرمایه گذار پروژه ادامه مییابد.
بهمنی در پایان اضافه کرد: تکلیف این پروژه نامشخص است چرا که سرمایه گذار هزینه کرده و این پروژه باید در سیستم بانکی نیز تعیین تکلیف شود.
