شناسایی و توقیف قرآن های تحریف شده ایرانی در جریان موسم حج!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری الوفد، یکی از مسئولان وزارت امور اسلامی و اوقاف عربستان سعودی ادعا کرد که قرآن هایی را در جریان موسم حج سال جاری جمع آوری کرده است که این قرآن ها تحریف شده هستند و از ایران وارد عربستان سعودی شده اند.

"صالح الدسیمانی" مدیرکل امور اسلامی و اوقاف در مکه مکرمه در این رابطه در گفتگو با روزنامه "الاقتصادیه" عربستان سعودی گفت: در جریان موسم حج برخی افراد قرآن های بسیار زیبا را به قیمت های بسیار ناچیز می فروختند. پس از بررسی این قرآن ها مشاهده شد که ناقص و تحریف شده اند و از سوی برخی حجاج ایرانی از ایران به عربستان آورده شده اند.

وی در ادامه ادعاهای خود گفت: تعداد این قرآن ها زیاد نبود و در اسرع وقت از دست حجاج و مغازه هایی که اقدام به فروش می کردند جمع آوری شد.

این مسئول سعودی در ادامه ادعاهای خود اعلام کرد که در موسم حج سال جاری کتاب ها و بسته های حاوی افکار گمراه کننده میان حجاج توزیع نشد اما تلاش می شد این افکار در شبکه های اجتماعی منتشر شود.

گفتنی است ادعای وجود یک قرآن تحریف شده شیعی بارها از سوی برخی چهره های تکفیری مطرح شده است اما این نخستین بار است که یک مقام رسمی چنین ادعایی را بیان می کند.