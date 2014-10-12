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۲۰ مهر ۱۳۹۳، ۱۴:۱۶

اعزام تعداد زیادی تروریست از الرقه و حلب به عین العرب

اعزام تعداد زیادی تروریست از الرقه و حلب به عین العرب

دیده بان حقوق بشر از ادامه درگیریها میان کردها و تروریستهای داعش در عین العرب و اعزام تعداد زیادی تروریست از حلب و الرقه به این شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، دیده بان حقوق بشر در سوریه با انتشار گزارشی درخصوص آخرین تحولات مربوط به شهر عین العرب (کوبانی) در شمال سوریه اعلام کرد که گروه تروریستی داعش اقدام به اعزام تعداد کثیری تروریست از الرقه و حلب (دو پایگاه اصلی داعش در سوریه) به کوبانی کرده است.

بر اساس این گزارش تروریستهای داعش در حال گسترده کردن تلاشهای خود برای سیطره کامل بر شهر کوبانی هستند و از روز جمعه تاکنون توانسته اند بر برخی بخشهای آن سیطره پیدا کنند .

شایان ذکر است بر اساس گزارشهای موجود داعش بر 40 درصد از عین العرب سیطره دارد.

 

کد مطلب 2387943

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