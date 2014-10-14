جمع آوری 29 کانکس غیرقانونی میوه و تره بار در اسلامشهر/ حقوق شهروندان خط قرمز مدیریت شهری

به گزارش خبرنگار مهر، طی روزهای اخیر آخرین مرحله از پلمپ و جمع آوری مراکز عرضه مستقیم میوه و تره بار در حالی به ایستگاه نهایی خود رسید که از سال 90 سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری اسلامشهر با طرح دعوی در محاکم قضایی این شهرستان سعی می کرد تا ضمن استیفای حقوق شهرداری، به یکی از خواسته های قدیمی شهروندان، پاسخی قاطع و مطلوب بدهد.

یک اشتباه استراتژیک

میانه های زمستان سال 1384 بود که سازمان تازه تاسیس میادین میوه و تره بار شهرداری اسلامشهر امتیاز نصب و بهره برداری از تعدادی کانکس عرضه مستقیم میوه و تره بار را در اختیار یک شرکت قرار داد تا ضمن ایجاد درآمدی پایدار برای مجموعه مدیریت شهری، خدم تازه ای را به شهروندان ارائه دهد. اما برخلاف آن چه انتظار می رفت تنها یک سال پس از عقد قرارداد با این شرکت، به صورت عجیبی مهلت این قرارداد بدون طی تشریفات به 6 سال افزایش پیدا کرد.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار در این باره به خبرنگار مهر گفت: سوء استفاده از شرایط موجود به جایی رسیده بود که بهره بردار کانکس های در برخی موارد علاوه بر عرضه نامطلوب محصولات، با سد معبر برای شهروندان ایجاد دردسر کرده بود.

علیرضا ناصری پور با اشاره به این که قرار بود طبق توافق صورت گرفته در سال 84 بابت هر کانکس مبلغ 100 هزار تومان به شهرداری پرداخت شود، از تخلف بهره بردار در این باره سخن گفت و افزود: متاسفانه بیش از پنج سال از قرارداد کانکس های میوه و تره بار حتی یک ریال نیز به عنوان سهم شهرداری پرداخت نشده و همین موضوع باعث واردآمدن خسارتی بزرگ به شهرداری شده است.

وی نصب کانکس های عرضه میوه و تره بار بدون برنامه ریزی مناسب را یک اشتباه استراتژیک در مدیریت شهری دانست و تاکید کرد: استاندارد چنین کانکس هایی حداکثر 20 مترمربع است در حالی که شرکت طرف قرارداد شهرداری این موضوع را رعایت نکرده و باعث ایجاد مزاحمت برای شهروندان شده است.

حقوق شهروندان، خط قرمز مدیریت شهری

مدیر حقوقی سازمان میادین و میوه و تره بار شهرداری اسلامشهر که مسئولیت پیگیری جمع آوری کانکس های غیرقانونی شهر را برعهده داشت نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که دفاع از حقوق شهروندان مهمترین خط قرمز مدیریت شهری است، به مهر گفت: مهلت قانونی برپایی این کانکس ها در 15 بهمن ماه سال 1390 به اتمام رسیده بود اما بهره بردار سعی می کرد به هر شکلی شده با استفاده از ابزارهای خود به روند موجود ادامه دهد اما خوشبختانه با اقدام به موقع سازمان و همکاری های تحسین برانگیز دستگاه قضایی و شورای اسلامی شهر با دستور مراجع قضایی پلمب و جمع آوری این کانکس ها از 9 مهر ماه آغاز و در 14 مهرماه آخرین باب از این کانکس ها پلمب و جمع آوری شد.

یوسف فخری با بیان گلایه های مستمر شهروندان از نحوه ارائه خدمات توسط این کانکس ها، به تخلف صورت گرفته در نحوه بهره برداری از آنها اشاره کرد و یادآور شد: برخی از این کانکس ها به اشخاص ثالث و با رقمی بالا اجاره داده شد بود که همین امر موجب می شد علاوه بر نبود امکان مدیریت بر نحوه فعالیت آنها، زمینه بروز گلایه های شهروندان در رابطه با عرضه نامطلوب محصولات میوه و تره بار فراهم شود.

درآمد پایدار با خدمت پایدار

فخری در ادامه ارائه خدمات مناسب و رضایتبخش برای شهروندان را به عنوان یک اصل انکار نشدنی در حوزه مدیریت شهری بیان کرد و به خبرنگار مهر گفت: کانکس های عرضه مستقیم مواد غدایی و میوه و تره بار و همچنین بازارچه های محلی در کنار درآمدهای پایداری که برای مدیریت شهری ایجاد می کنند، موجب می شوند تا بستر مساعدی برای دریافت خدمات بهتر و افزایش رضایتمندی شهروندان ایجاد شود.

وی ایجاد کانکسهای جدید را یکی از برنامه های آتی سازمان معرفی کرد و اظهار داشت: ایجاد درآمد پایدار از این روش یکی از برنامه های جدی مدیریت شهری اسلامشهر است اما مهم تر از آن برقرار کردن یک خدمت پایدار برای شهروندان است به گونه ای که همه ساکنان اسلامشهر بتوانند از این امکان بهره مند شوند و در نهایت از خدمات ارائه شده راضی باشند.

مدیریت شهری اسلامشهر محور فعالیت های خود را برمبنای رعایت قانون تنظیم کرده است تا از بروز برخی چالش ها جلوگیری کند.

مشاور حقوقی و وکیل سازمان میادین میوه و تره بار با بیان این مطلب در گفتگو با مهر خاطرنشان کرد: شهرداری به واسطه خدمات وسیعی که به شهروندان ارائه می دهد به دلیل بستر مناسبی که برای جلب سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم آمده، همواره بسیاری از امور اجرایی خود را با مشارکت این بخش به اجرا می رساند.

میکائیل قاسمی ضمن بیان این مطلب، رعایت چارچوب های قانونی را یک اصل مهم در مشارکت با بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: توجه به قوانین جاری و رعایت اصول قانونی باعث می شود تا ضمن رعایت حقوق شهروندان، زمینه مساعدتری برای جلب مشارکت بخش خصوصی در راستای توسعه خدمات شهری فراهم شود.

وی بازنگری در روند مشارکت مدیریت شهری با بخش خصوصی را یکی از اقدامات موثر صورت گرفته توسط مدیریت شهری طی ماه های اخیر دانست و تاکید کرد: هم اکنون تعداد زیادی قرارداد مشارکت در سازمان میادین میوه و تره بار منعقد شده است که همه آنها با لحاظ شدن قوانین در نهایت به سود سه جانبه ای منجر می شود که از یک طرف شهروندان در آن نفع می برند و در سوی دیگر مدیریت شهری و سرمایه گذاران منتفع خواهند شد.

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گزارش: اکبر کریمی- عکس: امید صفری