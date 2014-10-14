" هنگامه مفید" در خاطره ها ماندگار شد/ معرفی برگزیدگان جشنواره تئاتر کودک

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه همزمان با عید ولایت و امامت بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان استان همدان به ایستگاه آخر رسید.

مراسم اختتامیه بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان استان همدان شامگاه دوشنبه در مجتمع بوعلی سینا همدان و در جمع هنرمندان عرصه تئاتر و تلویزیون و مسئولان کشوری و استانی برگزار شد.

این مراسم در حالی برگزار شد که سالن مجتمع بوعلی سینا همدان مملو از گرمای حضور هنرمندان و بازیگران و پیشکسوتان عرصه تئاتر کودک و نوجوان بود و استقبال پر شوری از اختتامیه بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان شده بود و اجرای این مراسم نیز بر عهده آزاده نامداری از مجریان تلویزیون بود.

مراسم با سخنان مجری و بازی مبارک خردسال همدانی آغاز شد و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان ضمن خوشآمد گویی به مهمانان مراسم گفت: جشن سالانه لبخندهای کودکانه در قاب هنرمندان برای عرضه تئاتر به محضر مخاطبان در حالی به پایان می‌رسد که استقبال کم نظیر و شورانگیز و امیدآفرین کودکان و نوجوان و خانواده‌ها مایه دلگرمی و پشتوانه ماندگاری برای تقویت و هرچه بهتر شدن برگزار شدن این جشن فرهنگی در سال‌های آینده است.

فاضل عبادی در حالیکه همدان را مهد تمدن و فرهنگ ایران زمین معرفی می کرد، ادامه داد: استان همدان برنامه‌ریزی می‌کند تا مرکز برگزاری همایش‌های ملی و جهانی کودک و نوجوان در زمینه‌های کتاب، فیلم و سایر امور فرهنگی و هنری مرتبط با این گروه سنی باشد و تاکنون گام‌های استواری نیز برای نیل به هدف برداشته است.

وی افزود: به طور حتم با برنامه‌ریزی مسئولان امر، گام‌های استواری برای نیل به این هدف برداشته خواهد شد.

عبادی در پایان سخنانش با رنج و محنت کودکان غزه ابراز همدردی کرد و گفت: اعلام می داریم که که همواره از کودکان بی سرپناه غزه و رنج و محنت کودکان و نوجوانان آواره و بی سر پناه در هر کجای دنیا حمایت کرده و با آنها همدردی می کنیم.

حضور هنرمندان پیشکسوت عرصه تئاتر و سینما و تلویزیون ایران همچون" مسعود رایگان، ایرج را، داود کیانیان، علی اکبر مبارکه، بهاره رهنما و چند تن از بزرگان عرصه هنر" برای اهدای جوایز به برگزیدگان بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان شور و هیجان خاصی را به مراسم بخشیده بود.

و اما هیئت داوران در بخش پوستر و عکس آراء خود را اعلام کردند و لوح سپاس و جایزه نقدی رتبه سوم تقدیم شد به مجید کاشانی برای پوستر نمایش «صدای یک دست» و لوح سپاس و جایزه نقدی رتبه دوم تقدیم شد به محمد افشار برای طراحی پوستر «بدون شرح» و دیپلم افتخار و تندیس ویژه جشنواره به احسان نقابت برای طراحی پوستر «نمایش پینوکیو» تعلق گرفت.

در بخش عکس نیز لوح سپاس و جایزه نقدی رتبه سوم تقدیم شد به مجید کاشانی برای پوستر نمایش «صدای یک دست» و لوح سپاس و جایزه نقدی رتبه دوم تقدیم شد به محمد افشار برای طراحی پوستر «بدون شرح» و دیپلم افتخار و تندیس ویژه جشنواره به احسان نقابت برای طراحی پوستر «نمایش پینوکیو» تقدیم شد.

دبیر بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان " پیام دهکردی"هنگامی که بر روی سن دعوت شد، تنها به خواندن غزلی از مولانا اکتفا کرد.

مجری مراسم پس از هر سخنرانی، بخش های مختلف اهدای جوایز را اعلام می کرد و در بخش نمایشنامه نویسی سه نمایشنامه بدون اولویت برگزیده شدند، نمایش شازده کوچولو به نویسندگی بهرام جلال پور، نمایش کتابخورها به نویسندگی اسماعیل رحیمی سروش و نمایش هشتک نگهبان باران به قلم آتوسا شاهنر از برگزیدگان این بخش بودند.

مجری مراسم در حالی از شور و نشاط موجود در سالن به وجد آمده بود، آرزو کرد که سال آینده جشنواره فیلم کودک در همدان برگزار شود.

اما از قسمت های خاطره انگیز این مراسم بزرگداشت" هنگامه مفید" شاعر، ترانه سرا، نویسنده، بازیگر، کارگردان تئاتر های عروسکی و تئاتر های کودک و نوجوان و خواننده ترانه های کودکانه بود که خاطره ها را زنده کرد و شور و هیجان خاصی را به مراسم داد.

صدای مادربزرگ قصه خونه مادر بزرگه که برای هر کودک ایرانی یاد آور صد ها خاطره شیرین بود در سالن پخش می شد و حضار در سالن همگام با صدای هنگامه مفید که صدای مادربزگ قصه را اجرا می کرد، شعر این قصه را زمزمه می کردند.

" هنگامه مفید" در میان استقبال گرم هنرمندان عرصه تئاتر و تشویق های گرم حضار در سالن بر روی سن آمد تا از این هنرمند عرصه کودک و نوجوان تجلیل شود، وی خدمت به کودکان را وظیفه خود دانست و از کودکان برای کارهایی که نتوانسته انجام دهد طلب حلالیت کرد.

و اما رئیس خانه تئاتر و هنرمند و بازیگر و پیشکسوت عرصه تئاتر و تلویزون ایران نیز در این مراسم بر روی سن آمد و گفت: بنده هفت سالی بود که به همدان نیآمده بودم اما دیروز وقتی وارد همدان شدم و وقتی همدان را دیدم خیلی تعجب کردم چرا که همدان نسبت به هفت سال گذشته بسیار گسترش یافته است.

ایرج راد با اشاره با زیبایی های شهر همدان ادامه داد: خطه همدان به سبب بهره‌مندی از باباطاهر و حکیم ابوعلی سینا در زمینه های مختلف در کشور ارتقا پیدا کرده است و مردمی فرهنگی دارد.

وی در حالیکه به مناسب بودن سالن های همدان و از جمله سالن مجتمع ابن سینا اشاره می کرد، تاکید داشت: خطه همدان به سبب بهره‌مندی از باباطاهر و حکیم ابوعلی سینا در زمینه های مختلف در کشور ارتقا پیدا کرده است و مردمی فرهنگی دارد.

هنرمند عرصه تئاتر ایران با اشاره به اتفاقات خوشایند جشنواره بیست و یکم تئاتر کودک و نوجوان تصریح کرد: پیام دهکردی به عنوان دبیر این دوره از جشنواره توانست کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی را به همدان بیاورد.

راد ابراز کرد: افزوده شدن بخش دانش آموزی و بخش مقاله و پژوهش در بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان از معتبرترین و ارزنده ترین کارهای ممکن در این جشنواره است و سبب شد تا نگاه‌ها به این بخش ها نیز سوق داده شود.

و اما برگزیدگان سایر بخش ها در اختتامیه مراسم معرفی شدند و در بخش آرا مردمی جایزه نخست ببه نمایش "دوست من گولاخف" به کارگردانی مزدک مهیمنی از همدان وجایزه دوم این بخش نیز به نمایش "یک بشقاب ماکارونی" به کارگردانی سیدجواد رحیم‌زاده از مشهد در بخش کودک و جایزه سوم در بخش نوجوان به نمایش "من و کوزه" به کارگردانی فرزاد لباسی از همدان تقدیم شد.

در بخش خردسال نیز، جایزه اول به محمد رضا مظفری برای نمایش "آقای نقاش و بچه ها"، جایزه دوم به مهدی پتکی برای " کارایش" و جایزه سوم به نمایش" کی از همه قشنگتره" زهرا مریدی و " قصه سوزی" شراره طیار تعلق گرفت.

اما در بخش داوران بخش کودک، تندیس ویژه داوران بخش نوجوان به نمایش "به کفشات نگاه کن" به نویسندگی منوچهر اکبرلو و کارگردانی حمیدرضا حاجی‌ملاحسینی اختصاص یافت.

همچنین تندیس بهترین بازیگر کودک در بخش نوجوان برای نمایش "من و کوزه" به باران دارپوی تعلق گرفت و در بخش بهترین نمایش کودک و بازیگر بخش کودک هدایا به "یک بشقاب ماکارونی پیچی" از سیدجواد رحیم‌زاده از مشهد و بازیگر آن به نام حمیدرضا شجری تعلق گرفت.

در بخش موسیقی لوح سپاس و جایزه نقدی رتبه سوم به سیاوش لطفی برای نمایش "سفر رویایی کوتوله‌ها" از تهران و رتبه دوم این بخش به گروه موسیقی نمایش "تیک‌تاک" از همدان رسید و هیئت داوران هیچ گروهی را حائز رتبه نخست ندانست.

هدایای بهترین صحنه و لباس شامل لوح سپاس و جایزه نقدی به نمایش"ماندولین و اشک‌های جادویی "از کرج و رتبه دوم شامل لوح سپاس و جایزه نقدی به روشنک کریمی برای نمایش "سفر رویایی کوتوله‌ها" از تهران و دیپلم افتخار و جایزه نقدی به طراحان نمایش "گروفالو" از تهران به ریحانه مطهری و آرش شریف‌زاده اهدا شد.

اما در بخش بازیگزی زن و مرد، هیئت داوران بخش کودک ضمن تقدیر از بازی مریم اکبری برای نمایش "استخوان ماهی جادویی" از تهران لوح سپاس و جایزه نقدی رتبه سوم را به فاطمه خدابنده‌لو برای بازی در نمایش "گروفالو" از تهران و رتبه دوم را به مینووش رحمانیان برای بازی در نمایش "سفر رویایی کوتوله‌ها" از تهران اختصاص داد.

در بخش کودک نیز لوح تقدیر و جایزه نقدی به آیدان خوش‌دامن و ماهان علیزاده بازیگران نمایش "قلی قلمبه" از بندرعباس اختصاص یافت.

و اما در بخش کارگردانی هم هیئت داوران ضمن تقدیر از مرضیه نادری برای کارگردانی نمایش ماندولین و اسب‌های جادویی از کرج، رتبه سوم و لوح سپاس و جایزه نقدی به سیدجواد رحیم‌زاده کارگردان نمایش "یک بشقاب ماکارونی پیچی" از مشهد، رتبه دوم لوح سپاس و جایزه نقدی به آرش شریف‌زاده برای کارگردانی نمایش "گروفالو" از تهران و رتبه نخست شامل دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی به پرستو گلستانی برای نمایش "سفر رویایی کوتوله‌ها" از تهران اختصاص یافت.

در بخش نمایشنامه نویسی، لوح سپاس و جایزه نقدی به نمایش "استخوان ماهی جادویی" اهدا شد و جایزه ویژه کودک که موفق به ارتباط گیری قوی با مخاطبان کودک شد به محسن پورقاسمی کارگردان نمایش "تیک تاک" از همدان شد.

در بخش نوجوان نیز آرا اعلام شد و در بخش موسیقی به امیر حسین انصافی برای موسیقی نمایش "مبارک و طلسم شاهزاده" و نادر شهسواری برای موسیقی نمایش " من و کوزه" و مرتضی طباطبایی برای موسیقی نمایش" به کفشات نگاه کن" انتخاب شدند.

هیئت داوران در این بخش با اهداء لوح تقدیر و جایزه نقدی از طراح لباس نمایش " کفشات نگاه کن"، زیبا موسوی قدردانی کرد.

در قسمت بازیگری زن و مرد بخش نوجوان نیز هیئت داوران در این بخش با اهداء لوح تقدیر و جایزه نقدی از بازیگر خردسال نمایش "من و کوزه" باران دارپویی تقدیر کرد و در این بخش هیئت داوران لوح تقدیر و جایزه نقدی خود را به بازیگر نمایش" من و حسن کچل" لیدا وعیدی تقدیم کرد.

از حامد زحمتکش نیز برای بازی در نمایش " به کفشات نگاه کن" و رضا بهرامی برای بازی در نمایش "به کفشات نگاه کن" تجلیل شد.

در قسمت نمایشنامه نویسی هم احمد بیگلریان برای نگارش نمایشنامه "من و کوزه" و منوچهر اکبرلو برای نگارش نمایشنامه" به کفشات نگاه کن" تقدیر شدند.

در قسمت تقدیر ویژه، هیئت داوران با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی از گروه نمایشی "رویایی کاغذی "تقدیر به عمل آورد.

در بخش نمایش خیابانی نیز در قسمت طرح و ایده با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی ازمحمدرضا جعفری لفوت برای ارائه طرح و نمایش "خطوط سفید" تقدیر شد.

در بخش برگزیده نیز دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی به نرگس خاک‌کار برای طرح و ایده نمایش "غذاهای خوشمزه" رسید و افشین چوبریزان برای موسیقی نمایش "وقتی که زال کوچک بود" رسید و از نسیبه آقاجانی برای بازی در نمایش "خطوط سفید" تقدیر به عمل آمد و در ادامه نیز نرگس خاک کار برای بازی در نمایش " غذاهای خوشمزه" تجلیل شد.

در بازیگری کودک هم نام آیدا خوشدامن و ماهان علیزاده برای بازی در " قلی قلمبه" تقدیر و در بخش کارگردانی نیز، رتبه اول به " سفر رویایی کوتوله ها" پرستو گلستانی، رتبه دوم به " گروفالو" آرش شیف زاده و رتبه سوم" یک بشقاب ماکرارونی پیچی" سید جواد رحیم زاده تعلق گرفت.

در بخش نمایشنامه نویسی هم از " استخوان ماهی جادویی" تقدیر شد و در بخش ویژه نیز جایزه این قسمت به محسن پور قاسمی" تیک تاک" اهدا شد.