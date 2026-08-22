ثبت ۲۶ هزار مأموریت اورژانس تهران در یک هفته

به گزارش خبرگزاری مهر، محمداسماعیل توکلی رئیس اورژانس استان تهران:در هفته گذشته (از 24 الی 30 مرداد 1405) مجموع 26921 ماموریت در مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران (دیسپچ) ثبت شد که در پی این مأموریت‌ها 6418 نفر به مراکز درمانی انتقال یافتند و 11974 نفر نیز در محل از خدمات اورژانس استفاده کردند.

در این مدت 61782 تماس با مرکز ارتباطات اورژانس استان تهران برقرار شد.

از مجموع مأموریت‌های ثبت شده طی هفته گذشته، 4932 مورد حوادث ترافیکی (18.3درصد از کل ماموریت ها) و 21989 مورد (81.7 درصد از کل ماموریت ها) حوادث غیر ترافیکی بوده است.

اورژانس هوایی 3 سورتی پرواز داشته است که در پی آن 3 نفر مصدوم به مراکز درمانی انتقال یافته اند.