فروش ۴۳ میلیاردی سینما در آخرین هفته مرداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سینماشهر، بیست‌ودومین هفته از سال جاری در حالی سپری شد که در بازه زمانی شنبه ۲۴ مرداد تا پایان روز جمعه ۳۰ مرداد سینماهای سراسر کشور علاوه بر رشد ۳۰ درصدی مخاطبان نسبت به هفته بیست و یکم سال جاری با میزبانی از ۳۲۷ هزار و ۷۳۱ مخاطب به فروشی معادل ۴۳ میلیارد و ۸۰۳ میلیون تومان دست یافتند.

پردیس سینمایی کوروش با ۱۸ هزار و ۲۰۰ مخاطب نسبت به هفته قبل با رشد ۱۸ درصدی مخاطبان روبه‌رو شده است، پردیس سینمایی ایران‌مال با ۱۴ هزار و ۲۹۰ مخاطب و رشد ۸ درصدی، پردیس سینمایی هدیش با ۸ هزار و ۹۱۱ مخاطب و رشد ۱۱ درصدی، پردیس سینمایی آزادی با ۸ هزار و ۳۸۱ مخاطب و رشد ۴۰ درصدی و پردیس سینمایی اکومال کرج با ۷ هزار و ۳۲۸ مخاطب و رشد ۱۲ درصدی در رتبه‌های اول تا پنجم سینماها در هفته گذشته قرار گرفتند.

همچنین فیلم‌های سینمایی «زنده‌شور» ساخته کاظم دانشی با ۱۸ درصد رشد مخاطب نسبت به هفته بیست و یکم، در این هفته با استقبال ۱۳۲ هزار و ۵۳۸ مخاطب در صدر پرمخاطب‌ترین فیلم قرار گرفت، «استخر» به کارگردانی سروش صحت نیز با ۲۸ درصد رشد و استقبال ۱۱۸ هزار و ۹۴۶ مخاطب در رتبه دوم ایستاد، «ماجراجویی در جزیره جیمزباند» به کارگردانی بهمن گودرزی با ۲۳ هزار و ۲۸۴ مخاطب و رشد ۳۸ درصدی، «سقف» به کارگردانی ابراهیم امینی با ۱۰ هزار و ۸۳۰ مخاطب و «لباس شخصی» به کارگردانی امیرعباس ربیعی نیز با ۹ هزار و ۴۲۳ مخاطب نیز در رتبه‌های سوم تا پنجم جدول پرمخاطب‌ترین فیلم‌های هفته بیست و دوم سال جاری قرار گرفتند.