گروه استان‌ها: خبرگزاری مهر؛ شیرین اسلوب: مشگین‌شهر در شمال‌غرب استان اردبیل یکی از شناخته‌شده‌ترین مقاصد گردشگری منطقه به شمار می‌رود؛ شهرستانی که نام آن با کوه سبلان، چشمه‌های آب‌گرم، روستاهای گردشگری، آثار تاریخی و طبیعت چشم‌نواز گره خورده است.

سبلان؛ نگین طبیعی مشگین‌شهر

شاید مهم‌ترین تصویری که با شنیدن نام مشگین‌شهر در ذهن بسیاری از گردشگران شکل می‌گیرد، چشم‌انداز باشکوه سبلان باشد؛ کوهی که همچون نگینی بر فراز منطقه ایستاده و دامنه‌های آن در فصل‌های مختلف سال چهره‌های متفاوتی به خود می‌گیرد.

دامنه‌های سبلان برای دوستداران طبیعت، کوهنوردی، عکاسی و گردشگری روستایی جذابیت ویژه‌ای دارد. مراتع سرسبز، چشمه‌های جوشان، مسیرهای کوهستانی و چشم‌اندازهای وسیع، فضایی فراهم کرده‌اند که گردشگر می‌تواند برای ساعاتی از هیاهوی شهر فاصله گرفته و خود را در دل طبیعت قرار دهد.



در روزهای گرم سال، هوای خنک مناطق کوهستانی سبلان در کنار سرسبزی دامنه‌ها یکی از عوامل مهم جذب گردشگران به مشگین‌شهر است. بسیاری از مسافران نیز ترجیح می‌دهند بخشی از سفر خود را به گشت‌وگذار در روستاها و مناطق طبیعی اطراف اختصاص دهند.

آب‌درمانی؛ یکی از جاذبه‌های اصلی سفر

چشمه‌های آب‌گرم و مجموعه‌های آب‌درمانی مشگین‌شهر از دیگر ظرفیت‌هایی است که گردشگران بسیاری را به این منطقه می‌کشاند.



وجود چشمه‌های آب گرم در دامنه‌های سبلان، علاوه بر ارزش طبیعی، جایگاه ویژه‌ای در صنعت گردشگری شهرستان ایجاد کرده است. خانواده‌هایی که برای گذراندن تعطیلات به مشگین‌شهر سفر می‌کنند، در کنار بازدید از جاذبه‌های تاریخی و طبیعی، معمولاً آب‌درمانی را نیز در برنامه سفر خود قرار می‌دهند.



تلفیق طبیعت کوهستانی و آب‌های گرم معدنی، یکی از ویژگی‌هایی است که مشگین‌شهر را از بسیاری از مقاصد گردشگری متمایز می‌کند.

مشگین‌شهر تنها یک مقصد برای اقامت و استراحت نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و تفریحی را در خود جای داده است که هر کدام می‌توانند مقصد مستقلی برای گردشگران باشند.

پل معلق؛ جاذبه‌ای متفاوت در دل طبیعت

پل معلق مشگین‌شهر نیز در سال‌های اخیر به یکی از نمادهای گردشگری این شهرستان تبدیل شده است؛ جاذبه‌ای که در کنار طبیعت سبلان، تجربه‌ای متفاوت برای گردشگران رقم می‌زند.

قرار گرفتن این مجموعه در منطقه‌ای طبیعی سبب شده است بازدید از پل معلق تنها به عبور از یک سازه محدود نباشد و گردشگران بتوانند همزمان از چشم‌اندازهای اطراف نیز بهره ببرند.

این جاذبه به‌ویژه برای خانواده‌ها و گروه‌های جوان یکی از مقاصد پرطرفدار سفر به مشگین‌شهر محسوب می‌شود و در تعطیلات و روزهای پرتردد، سهم قابل توجهی در افزایش حضور گردشگران دارد.

تاریخ؛ روایت دیگری از مشگین‌شهر

در کنار طبیعت، مشگین‌شهر چهره تاریخی و باستانی قابل توجهی نیز دارد. آثار تاریخی برجای‌مانده از دوره‌های مختلف، نشان می‌دهد این منطقه از گذشته‌های دور محل استقرار و زندگی جوامع انسانی بوده است.

یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های تاریخی شهرستان، محوطه‌های باستانی و آثار برجای‌مانده از تمدن‌های کهن منطقه است. محوطه شهریری در نزدیکی مشگین‌شهر از جمله شاخص‌ترین آثار باستانی این منطقه محسوب می‌شود؛ محوطه‌ای که سنگ‌افراشته‌های آن تصویری متفاوت از گذشته تاریخی منطقه در برابر دیدگان گردشگران قرار می‌دهد.

شهریری تنها یک محوطه باستانی نیست؛ بلکه بخشی از هویت تاریخی منطقه است که می‌تواند برای علاقه‌مندان به باستان‌شناسی و تاریخ، مقصدی جذاب و تأمل‌برانگیز باشد.

سنگ‌افراشته‌های خاموش این محوطه، قرن‌ها پس از شکل‌گیری، همچنان در برابر باد و باران ایستاده‌اند و روایت‌هایی ناگفته از زندگی انسان در روزگاران دور را در خود جای داده‌اند.

مشگین‌شهر برای گردشگران تنها یک مقصد عبوری نیست؛ سرزمینی است که می‌توان در آن سبلان را تماشا کرد، در آب‌های گرم آرام گرفت، در میان آثار باستانی به گذشته سفر کرد و در طبیعت، لحظاتی متفاوت از زندگی روزمره را تجربه کرد.

قلعه‌ها و بناهای تاریخی

مشگین‌شهر در کنار محوطه‌های باستانی، بناها و آثار تاریخی دیگری نیز دارد که بخشی از هویت فرهنگی شهرستان را تشکیل می‌دهند. قلعه‌ها، بناهای قدیمی و آثار معماری تاریخی، در کنار طبیعت منطقه مجموعه‌ای متنوع از جاذبه‌ها را برای گردشگران ایجاد کرده‌اند.



وجود چنین ظرفیت‌هایی موجب شده سفر به مشگین‌شهر تنها به تفریح و طبیعت‌گردی محدود نباشد و گردشگر بتواند در یک برنامه چندروزه، همزمان تاریخ، فرهنگ، طبیعت و تفریحات مدرن را تجربه کند.

روایت یک شهروند از مشگین‌شهر

قربان احمدی یکی از شهروندان مشگین‌شهری که سال‌هاست شاهد حضور گردشگران در این شهرستان است، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وقتی مسافر وارد مشگین‌شهر می‌شود، فقط با یک جاذبه روبه‌رو نیست؛ در فاصله کوتاهی می‌تواند طبیعت سبلان را ببیند، از آب‌گرم استفاده کند، به آثار تاریخی سر بزند و در مجموعه‌های تفریحی حضور پیدا کند.

وی افزود: حضور گردشگران برای مردم شهرستان نیز اهمیت زیادی دارد، چرا که بسیاری از کسبه، رانندگان، صاحبان اقامتگاه‌ها، رستوران‌ها و فروشندگان صنایع‌دستی از رونق گردشگری منتفع می‌شوند.



این شهروند مشگین‌شهری ادامه داد: امیدواریم گردشگران علاوه بر استفاده از ظرفیت‌های شهرستان، در حفظ طبیعت و آثار تاریخی نیز همکاری کنند، چرا که این جاذبه‌ها سرمایه مشترک مردم و نسل‌های آینده است.

گردشگری خانوادگی در مشگین‌شهر

مریم رضایی یکی دیگر از شهروندان مشگین‌شهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور گردشگران در تعطیلات اظهار کرد: در سال‌های اخیر شاهد هستیم خانواده‌های بیشتری مشگین‌شهر را برای سفر انتخاب می‌کنند.

وی افزود: وجود آب‌گرم‌ها، طبیعت سبلان، پل معلق، اماکن تاریخی و فضاهای تفریحی باعث شده خانواده‌ها بتوانند چند روز را بدون احساس یکنواختی در شهرستان سپری کنند.

این شهروند گفت: امیدواریم با افزایش امکانات رفاهی و خدماتی، ماندگاری گردشگران در شهرستان بیشتر شود، زیرا اقامت بیشتر مسافران به رونق بازار و کسب‌وکار مردم نیز کمک می‌کند.

آمادگی مشگین‌شهر برای تعطیلات پرتردد

فرماندار و رئیس کارگروه گردشگری مشگین‌شهر نیز با اشاره به گستردگی جغرافیایی و تنوع ظرفیت‌های گردشگری شهرستان گفت: پراکندگی جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و تفریحی موجب شده سفرها در نقاط مختلف شهرستان توزیع شود و این موضوع نشان‌دهنده پویایی گردشگری در مشگین‌شهر است.

بخشی یادآور شد: مجموعه‌های آب‌درمانی، پل معلق، جاذبه‌های طبیعی دامنه سبلان، روستاهای هدف گردشگری، اماکن تاریخی و فضاهای تفریحی شهری از مهم‌ترین مقاصد گردشگران در تعطیلات پیش‌رو هستند و بخش قابل توجهی از سفرها نیز به صورت خانوادگی انجام می‌شود.

وی از آمادگی دستگاه‌های اجرایی، خدمات‌رسان و امدادی شهرستان برای مدیریت سفرهای خبر داد و افزود: تمهیدات لازم در حوزه‌های اسکان، حمل‌ونقل، بهداشت، ایمنی و مدیریت ترافیک پیش‌بینی شده و نظارت بر مراکز اقامتی، پذیرایی و گردشگری به صورت مستمر انجام می‌شود.

رستوران‌ها، فروشگاه‌ها، مراکز اقامتی، مجموعه‌های گردشگری، رانندگان، فروشندگان صنایع‌دستی، تولیدکنندگان محصولات محلی و بسیاری دیگر از فعالان اقتصادی، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از حضور گردشگران تأثیر می‌پذیرند.

فرماندار مشگین‌شهر با تأکید بر همین موضوع خاطرنشان کرده است: افزایش حضور مسافران علاوه بر معرفی ظرفیت‌های کم‌نظیر شهرستان، می‌تواند به رونق بازار، حمایت از مشاغل محلی، صنایع‌دستی و فعالان حوزه گردشگری کمک کند.

در چنین شرایطی، توسعه گردشگری تنها به ساخت یک مجموعه تفریحی یا افزایش تعداد اقامتگاه‌ها محدود نمی‌شود؛ بلکه حفاظت از طبیعت، مرمت آثار تاریخی، ارتقای کیفیت خدمات، ساماندهی مسیرهای گردشگری و ایجاد زیرساخت‌های مناسب نیز باید همزمان دنبال شود.