به گزارش خبرنگار مهر، کاروان ورزش ایران در شرایطی راهی بازیهای آسیایی در اینچئون کره جنوبی شد که وظیفه سنگین دفاع از عنوان چهارمی در دوره گذشته را برعهده داشت. همین وظیفه مسئولان ورزش را برآن داشته بود تا از چهار سال فرصت برای پیشرفت استفاده کنند و شرایطی را پیش بیاورند که این عنوان با افزایش تعداد مدال ها حفظ شود چرا که رسیدن به عنوان سومی دور از ذهن است.

اما ماحصل چهار سال فرصت و کاری که در برخی فدراسیون ها صورت گرفت و در برخی کمتر صورت گرفت، تنها یک مدال طلا بیشتر از دوره گذشته بود. این یک مدال هم در شرایطی بدست آمد که از نظر تعداد مدالی کاروان ایران دو مدال کمتر از دوره گذشته کسب کرد و در جدول رده بندی هم یک پله سقوط داشت و در جایگاه پنجم ایستاد. حالا چرا مسئولان ورزش از عملکرد کاروان ایران به عنوان "عملکردی موفق" یاد می کنند شاید به این خاطر است که می خواهند عملکرد خودشان را قابل دفاع عنوان کنند.

واقعیت این است که اگر بخواهیم چهار سال زمان را یا یک مدال طلا ملاک ارزیابی عملکرد ورزش قرار بدهیم، نمره کاروان ایران منفی خواهد بود و کمترین پیشرفت را هم باید برای ورزش در نظر گرفت. این مقایسه در شرایطی رنگ واقعی تر به خود خواهد گرفت که به مدال آوری کاروان قزاقستان در دوره قبل و دوره اخیر نگاهی کنیم. قزاقستانی ها که اصلی ترین رقیب ایران برای عنوان چهارمی بودند و در نهایت هم به این مهم رسیدند، در بازیهای آسیایی گوانگجو 18 مدال طلا کسب کرده بودند اما در اینچئون این تعداد را با 28 مدال طلا رساندند. یعنی 10 مدال طلا بیشتر از قبل.

بنابراین باید مسئولان ورزش ایران به جای اینکه این روزها به دنبال مطرح کردن موفقیت خود در بازیهای آسیایی باشند و بخواهند خودفریبی را پیشه کنند، بهتر است سراغ نقایص پرتعداد در رشته های مختلف بروند و برای چهار سال دیگر برنامه ریزی کنند که اگر قرار باشد در این چهار سال هم به اندازه یک مدال کار کنیم، قطعا در بازیهای آسیایی 2018 در اندونزی کشورهای دیگری خواهند بود که عنوان پنجمی را هم از ایران خواهند گرفت.

پس به دنبال خودفریبی و ظاهرسازی برای موفقیت ورزش نگردیم و با واقع نگریی به دنبال پیدا کردن راه حل هایی باشیم تا به وضعیت نابسامان ورزش در رشته های مختلف رسیدگی کنیم و به سمت رشته هایی برویم که بتوانند مدال آوری ایران در بازیهای آسیایی دوره بعد را افزایش دهند. اینکه عنوان شود ما تعداد ورزشکاران کمتری را نسبت به دوره قبل به اینچئون برده ایم هم دلیل بر این نمی شود که بگوییم این کاروان موفق عمل کرده است چرا که از ابتدا هم قرار بود رشته هایی به اینچئون اعزام شوند که مدال آور باشند. رشته ها اعزام شدند اما از مدال آوری خبری نبود!

گروه ورزشی مهر در روزهای آینده پیرامون عملکرد کاروان ورزش ایران در هفدهمین دوره بازیهای آسیایی با کارشناسان و صاحب نظران گفتگو خواهد کرد.