انفجار در کابل تنها پس از گذشت 14 روز از امضای پیمان امنیتی

به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتد پرس از کشته شدن پنج نفر و زخمی شدن چندین فرد دیگر بر اثر انفجار در کابل خبر داد که محروجین برای معالجه به بیمارستان منتقل شدند.



وزارت کشور افغانستان ضمن محکوم کردن این انفجار با خانواده قربانیان این حمله تروریستی ابراز همدردی کرد.



همچنین کاروان نیروهای خارجی در شهر کابل روز گذشته مورد حمله انتحاری قرار گرفت که در جریان این حمله یک نفر کشته و سه فرد دیگر زخمی شدند.



بر این اساس مهاجم انتحاری سوار بر موتورسیکلت مملو از مواد منفجره خودروی خود را در نزدیکی کاروان نیروهای خارجی در کابل منفجر کرد.



پس از امضای پیمان امنیتی افغانستان با آمریکا، کابل شاهد چهار حمله انتحاری بوده است که همین موضوع باعث شد تا اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری افغانستان از مقامات وزارت کشور بخواهد تا برنامه جامع امنیتی را برای تامین امنیت کابل تدوین کند.