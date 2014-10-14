به گزارش خبرنگار مهر، مریم زندی از جمله عکاسانی بوده که از روزهای انقلاب اسلامی ایران عکاسی کرده است اما حاصل کارش را از روند پیروزی انقلاب اسلامی 57 تاکنون به دلایل مختلف نتوانسته بود منتشر کند. به تازگی شنیده شده که این کتاب سرانجام مجوز چاپ دریافت کرده و به زودی منتشر و روانه بازار می شود.

مریم زندی در طول 6 سال گذشته برای انتشار عکس هایش از دوران انقلاب اسلامی بسیار تلاش کرد اما هر بار با موانعی برای انتشار این عکس ها مواجه شد.

او در طول سالهای گذشته بارها در گفتگو با رسانه ها اعلام کرده بود که اگرچه ناشران کشورهای خارجی برای انتشار این عکس ها بسیار علاقه مندی نشان داده اند، اما او حاضر نیست این عکس ها را در جایی خارج از ایران منتشر کند، چرا که این عکس ها متعلق به ایران است.

مریم زندی متولد دی ۱۳۲۵ در گرگان و دانش آموخته حقوق و علوم سیاسی از دانشگاه تهران است که نمایشگاه های بسیاری را در زمینه عکاسی در داخل و خارج از کشور برپا کرده است.

تاکنون مجموعه آثار بسیاری از این بانوی عکاس منتشر شده است که از آن جمله می توان به مجموعه عکس ترکمن صحرا، تک چهره نویسندگان در کتاب آنتولوژی داستان‌نویسی در ایران، چهره‌های (1) سیمایی از ادبیات معاصر ایران، چهره‌های (2) سیمایی از نقاشان معاصر ایران، چهره‌های (3) سیمایی از هنرمندان سینما و تئاتر معاصر ایران، عکاسی، کتاب نقاشی روی عکس کار مشترک با ابراهیم حقیقی اشاره کرد.

او همچنین از سال ۱۳۷۹ هر ساله در آستانه نوروز انواع کارت پستال و تقویم ها را در زمینه‌های مختلف منتشر می کند و برای سال 94 نیز مجموعه آثار تازه ای را به صورت کارت پستال و تقویم روانه بازار خواهد کرد.

