به گزارش خبرگزاری مهر، رکن الدین جوادی درباره طرح های اولویت دار بخش بالادستی صنعت نفت، گفت: در حال حاضر به دلیل کمبود منابع مایل طرح های پارس جنوبی به سه اولویت تقسیم بندی شدند به طوری که فازهای که امکان افزایش تولید گاز آنها در سال جاری وجود دارد در اولویت نخست توسعه قرار گرفته اند.



مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اعلام اینکه در سال جاری پنج ردیف از مجموع 6 ردیف شیرین سازی گاز در فاز 12 پارس جنوبی در مدار بهره برداری قرار می گیرد، تصریح کرد: تاکنون دو ردیف گازی این فاز راه اندازی شده است و دو ردیف تا آذر ماه و ردیف پنجم شیرین سازی گاز در فاز 12 پارس جنوبی تا دی ماه در مدار بهره بردایر قرار می گیرند.



معاون وزیر نفت همچنین از آغاز بهره برداری ریف سوم و چهارم شیرین سازی گاز در طرح توسعه فاز 15 و 16 پارس جنوبی تا پایان آذر ماه سال جاری خبر داد و افزود: در همین حالا امیدواریم كه یك ترین از فاز ۱۷ و ۱۸ را هم به مدار تولید تا پایان سال برسانیم.



این مقام مسئول با یادآوری اینکه در مجموع امسال 100 میلیون متر مکعب به ظرفیت تولید گاز طبیعی ایران افزوده خواهد شد، تاکید کرد: بخش عمده این افزایش تولید گاز از محل طرح توسعه فازهای پارس جنوبی حاصل خواهد شد.



افزایش دکل های حفاری در آزادگان جنوبی



جوادی در ادامه با اشاره به خروج پیمانکار چینی از طرح توسعه میدان مشترک نفتی آزادگان جنوبی، بیان کرد: با تدابیر صورت گرفته، پیمانكاران در میادین آزادگان شمالی و یادآوران، سرعت و كیفیت كارخود را بر اساس قراردادهای منعقده بهبود دادند و در میدان آزادگان جنوبی به دلیل اینكه پاسخی مثبت از پیمانكار نگرفتیم، روی تجدید ساختار قرار داد حركت كردیم و اداره قرارداد را از پیمانكار "بای بک" گرفتیم.



مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه در میدان آزادگان جنوبی كه ۳ دكل فعالیت می كرد هم اکنون ۱۲ دكل در حال فعالیت است، تبیین کرد: تا پایان پاییز سال جاری تعداد دکل های حفاری شاغل در میدان آزادگان جنوبی به ۲۰ دكل خواهد رسید.



سندی برای جاسوسی نفتی چینی‌ها نداریم



معاون وزیر نفت همچنین در پاسخ به پرسشی در خصوص جاسوسی چینی ها در طرح توسعه برخی از میادین نفت و گاز ایران توضیح داد: هیچ دلیل مستندی تا كنون برای این موضوع نداریم، بنابراینپرداختن به آن هم ضرورتی در مقطع كنونی ندارد.



بازگشت خارجی‌ها در گروی رفع کامل تحریم‌ها



این مقام مسئول با بیان اینکه شرکت‌های معتبر بین‌المللی نفت و گاز جهان در دوران تحریم، حتی به مكاتبات شرکت نفت جواب هم نمی دادند، گفت: از تشكیل جلسات با شرکت نفت اجتناب می كردند، در حال حاضر در بالاترین سطوح مكاتبه می كنند و در خواست ملاقات دارند.



به گفته جوادی، برخی از مدیران این شركت ها با وزیر نفت و یا خود بنده ملاقات كرده اند و آنها به شدت علاقمند و مترصد هستند كه با اولین گشایش در مذاكرات هسته ای و رفع تحریم‌ها، در صنعت نفت ایران حضور پیدا كنند.