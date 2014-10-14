سخنان اوباما درباره نابودی داعش را شوخی می دانیم/ پایان بحران های خاورمیانه در ابهام است‎

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی صبح امروز سه شنبه در حاشیه صد و سی و یکمین اتحادیه بین المجالس جهانی با رئیس مجلس الجزایر دیدار و گفتگو کرد.



رئیس مجلس شورای اسلامی در این دیدار با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران همیشه از رایزنی با کشور الجزایر استفاده بسیاری کرده است، گفت: نگرانی های شما در مورد بحران دو منطقه خاورمیانه و آفریقا درست است این مشکلات ناشی از غیر مسئولانه عمل کردن برخی بازیگران منطقه ای است.



وی با بیان اینکه بحران ها و شرایط فعلی خاورمیانه بدترین شرایطی است که تاکنون مشاهده کرده ایم، گفت: یکی از نقاط مهم این بحران این است که پایان آن ابهام دارد.



اظهارات اوباما درباره نابودی داعش را شوخی می دانیم



رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور گروههای تروریستی در منطقه و حمایت کشورهای بزرگ از آنها گفت: ما صحبت اوباما مبنی بر اینکه داعش را نابود می کنیم را شوخی می دانیم، اتفاقات اخیر نشان داد که ‎آمریکا توانایی و تدبیر اداره چنین پروژه هایی را ندارد و بعد از مدتی که به ناتوانی خود پی بردند این گروه های تروریستی را رها می کنند.



عبدالقادر بن صالح با بیان اینکه الجزایر احترام خاصی برای ایران، رهبر و روسای این کشور قائل است ادامه داد: اوضاع منطقه ما و خاورمیانه نیازمند رایزنی های مستمر و ضروری و بیان دیدگاههای هر دو طرف برای رسیدن به راهکاری برای حل چالش های موجود است



وی با بیان اینکه اوضاع در منطقه خاورمیانه بسیار نگران کننده است، گفت: احساس می کنم برخی تحولات موجود در خاورمیانه مشابه تحولاتی است که در منطقه ما در حال شکل گرفتن است که احتمال تداوم و کشانده شدن آن به سایر مناطق وجود دارد