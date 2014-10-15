موتورسواران هلندی منعی برای مبارزه با داعش ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در هفته های گذشته تعدادی از اعضای گروه موسوم به دار و دسته موتور سواران هلندی با پوستن به کردهای حاضر در شمال عراق، علیه داعش وارد جنگ شده اند.

در همین رابطه مقامات قضایی هلند روز گذشته اعلام کردند که حضور این افراد در عراق برای مبارزه با داعش هیچ منع قانونی ندارد.

این وضعیت در حالی است که بر اساس قوانین هلند، پیوستن اتباع این کشور به گروه های خارجی برای جنگ ممنوع و غیر قانونی است اما با این حال مقامات قضایی هلند روز گذشته اعلام کردند که اگر کسی با پیوستن به گروه های نظامی و شبه نظامی علیه هلند وارد جنگ شود دست به اقدام غیر قانونی زده است.