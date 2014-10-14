"کفن سفید" کابوس این روزهای داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، گروهی جدید در سوریه تشکیل شده که نام آن برای اعضای داعش دلهره آور است. این گروه جدید کفن سفید نام دارد و به گفته رهبران آن توانسته به هدف خود که ایجاد هراس در میان اعضای داعش است دست پیدا کند.

این گروه که اعضای آن را جوانان سوری تشکیل می دهند به تازگی حملاتی را به مواضع داعش در شرق سوریه که در اصل پایگاه اصلی این گروه تروریستی محسوب می شود انجام داده که همین امر نام کفن سفید را بر سر زبان ها انداخته است.

نام رهبر این گروه "ابو ابود" است. وی در گفتگو با رویترز اعلام کرده که دلیل تشکیل این گروه دادن پاسخی مناسب به جنایات داعش است.

به گفته ابو ابود، تعداد زیادی از اعضای گروه کفن سفید که تعداد آنها به 300 نفر می رسد بیش از ورود داعش به سوریه هیچگونه تجربه جنگی نداشتند اما با آغاز اقدامات داعش، آنها تحت تعلیم قرار گرفته و به عضویت کفن سفید در آمده اند.

"ابو علی البوکمالی" سخنگوی گروه کفن سفید نیز می گوید: ما در چند ماه گذشته توانسته ایم دست کم 100 نفر از اعضای داعش را در دیرالزور به هلاکت برسانیم. ما حملات خود را در دسته های کوچک و معمولا در ساعات شب انجام می دهیم.

به گفته این دو مقام ارشد گروه کفن سفید، تعداد این قبیل گروه ها در سوریه که با هدف مقابله با داعش و ضربه زدن به آن بوجود آمده اند رو به افزایش است که از میان آنها می توان به "دسته فرشته مرگ" و "گروه شبح" اشاره کرد.