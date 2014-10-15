تیم اسکواش مردان مازندران لیگ برتری شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید اسماعیل احمدی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه، مسابقات روز پنج شنبه در اهواز برگزار خواهد شد، افزود: رضا مومنی، محمد حسین مومنی و محمد رضا فردوسی با مربیگری سلیمان عراز محمدی به این مسابقات اعزام شدند.

احمدی با بیان اینکه هیات اسکواش مازندران به دلیل سابقه نه چندان طولانی و نبود زیرساخت های اساسی در شهرهای مختلف استان از درآمد زایی محروم است، تصریح کرد: تیم بانوان استان هر ساله به مسابقات لیگ برتر بانوان اعزام می شد ولی امسال به دلیل مشکلات مالی از حضور تیم بانوان استان در مسابقات محروم شدیم.

به گفته وی، اگر حمایت کانون هلال احمر بادله مازندران نبود، تیم آقایان نیز امکان حضور در لیگ برتر را پیدا نمی کرد.

وی اظهار امیدواری کرد که با حمایت های اداره کل ورزش و جوانان مازندران، اسکواش مازندران جان تازه ای بگیرد و بتواند در اندازه و ظرفیت های لازم در سطح کشور بدرخشد.

احمدی تصریح کرد: تنها سالن تخصصی اسکواش کورت مازندران در ساری ساخته شده و شهرهای دیگر استان از این امکانات محروم هستند. به گفته وی، ساخت سالن های اسکواش در شهرهای مختلف موجب رشد و بالندگی اسکواش در مازندران خواهد شد.

رئیس هیات اسکواش مازندران با بیان اینکه مسابقات مختلف آسیایی و جهانی با حضور تیم ملی اسکواش ایران برگزار می شود، گفت: در صورت حمایت و ساخت های سالن های تخصصی ، ورزشکاران شهرهای مختلف استان توانایی حضور در تیم ملی و کسب مدال را دارند.