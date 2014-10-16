دانشگاه تهران؛بزرگترین آرزوی عارف/ دانشجویان بی کلاس دانشگاه آزاد!

بعد از گذشت دو ماه و نیم از برکناری فرجی دانا، رئیس جمهور هنوز گزینه وزارت علوم را معرفی نکرده است؛ این روزها رسانه ها در مصاحبه با تمام مسئولانی که ممکن است به نوعی در ارتباط با معرفی گزینه وزارت علوم باشند، اعلام کردند که وزیر پیشنهادی هفته آینده مشخص می شود.

رئیس جمهور اما تاکنون گزینه جدید را معرفی نکرده است اما حدس ها و گمانه ها خبر از معرفی نجفی می دهد.

دیدار با خانواده بعد از 32 سال

دانشگاه پیام نور از چند سال گذشته، میزبان سه شهید گمنام بود. اما خوشبختانه بعد از 32 سال هویت یکی از این شهیدان با آزمایش DNA مشخص شد.

شهید عباسعلی مختاری بعد از 32 سال با استقبال خانواده اش روبرو شد اما پدر و مادرش فوت کرده بودند.

دانشگاه تهران؛ بزرگترین آرزوی عارف

محمدرضا عارف که روز گذشته در دانشگاه صنعتی شریف حاضر شد، از دانشگاه تهران گفت! هر چند تا قبل از اعلام کابینه روحانی رسانه ها خبر از معاون اولی یا پست وزارت علوم برای عارف می دادند و بر این باور بودند کمتر از پست معاونت و وزارت برایش کم است، اما عارف آرزوی دیگری دارد.

او دیروز در جمع دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف گفته: تنها پستی که آرزو دارم داشته باشم، ریاست دانشگاه تهران است چون انسان احساس خدمت می کند.

رئیس دانشگاه تهران در هاله ای از ابهام

دانشگاه مادر کشورمان هنوز با سرپرست اداره می شود، این در حالیست که سرپرستان اکثر دانشگاههای کوچک و بزرگ از شورای عالی انقلاب فرهنگی برای دریافت حکم ریاست، رای اعتماد لازم را دریافت کرده اند.

پیگیریهای خبرنگار مهر حاکی از آن است که هنوز سرپرست دانشگاه تهران برای دریافت رای اعتماد معرفی نشده است.

پیام نور و اشتغال و افزایش ظرفیت!

در حالیکه در دوره های گذشته برخی نمایندگان مجلس، دانشجویان و خانواده هایشان و حتی برخی مسئولین از شرایط آموزشی، پژوهشی، تجهیزاتی و کیفیت کلاسهای درس دانشگاه پیام نور گله دارند، این دانشگاه دو خبر جدید داد. اول افزایش چند برابر ظرفیت پذیرش در کارشناسی ارشد و دکتری آن هم در رشته های مهندسی و دوم اشتغال به کار 95 درصد از دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی این دانشگاه!

دانشجویان بی کلاس دانشگاه آزاد!

گفته های برخی دانشجویان واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد خبر از بی کلاسی شان می دهد. دانشگاه آزاد امسال ظرفیت ها را بالا برد اما حالا برخی دانشجویان در تماس با خبرگزاری مهر اعلام کردند که در برخی کلاسها جایی برای نشستن نیست.

این در حالیست که معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد در صدا و سیما اعلام کرد که مردم باید از این دانشگاه به خاطر افزایش ظرفیتها تشکر هم بکنند!