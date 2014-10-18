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۲۶ مهر ۱۳۹۳، ۱۱:۲۷

کتاب «قرآن و زن» نقد و بررسی می‌شود

کتاب «قرآن و زن» نقد و بررسی می‌شود

نشست «معرفی و تحلیل کتاب قرآن و زن»، اثر «آمنه ودود» به همت گروه پژوهشی مطالعات زنان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 4 آبان ماه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست معرفی و تحلیل کتاب «قرآن و زن» نوشته «آمنه وود»، با حضور مترجمان اثر ـ «اعظم پویازاده» و «معصومه آگاهی» ـ در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می‌شود.
 
همچنین «مهردادعباسی»، مدرس دانشگاه و «متینه سادات موسوی» که به راهنمایی او، پژوهشی دانشگاهی را در رابطه با این کتاب به انجام رسانده است از دیگر تحلیگران کتاب «قرآن و زن» هستند که در این نشست حضور دارند.
 
این نشست یکشنبه چهارم آبان‌ماه، از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در سالن حکمت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی واقع در بزرگراه کردستان، خیابان ایرانشناسی (۶۴ غربی)، جنب ساختمان آ.اس.پ، برگزار می‌شود.
 
کتاب «قرآن و زن؛ بازخوانی متن مقدس از منظر یک زن» برای نخستین بار سال ۱۳۹۳ توسط موسسه انتشارات حکمت با ترجمه اعظم پویازاده و معصومه آگاهی در هزار نسخه به بهای ۱۲ هزار تومان روانه بازار شده است.‎‎‎
 
«آمنه ودود» مولف آمریکایی کتاب «قرآن و زن» که خود در ۲۰سالگی به اسلام گرویده در این کتاب کوشیده تا از طریق بازخوانی متن قرآن مطابق با فهم و انتظارات زنان در دنیای جدید به تفسیری نو از برخی مفاهیم و احکام اسلامی درباره زنان دست یابد.
کد مطلب 2390982

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