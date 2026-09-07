۲ عامل درگیری مقابل محل اسکان دانشجویان عراقی در سمنان شناسایی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان سمنان، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری اظهار کرد: در پی وقوع درگیری میان تعدادی از شهروندان و برخی از دانشجویان عراقی در محدوده محل اسکان آنان، موضوع بلافاصله در دستور کار دستگاه قضایی و انتظامی استان قرار گرفت.

وی افزود: با صدور دستورات قضایی دادستان مرکز استان، تاکنون دو نفر از افراد دخیل در این حادثه شناسایی و به مرجع انتظامی دعوت شده‌اند و بررسی‌ها برای شناسایی سایر افراد موثر در وقوع درگیری همچنان ادامه دارد.

اکبری با اشاره به برخی مطالب منتشرشده درباره این حادثه در رسانه‌های معاند اظهار کرد: مطالبی که در برخی از این رسانه‌ها درباره حادثه منتشر شده، با واقعیت موضوع و نتایج بررسی‌های اولیه تطبیق ندارد و ابعاد حادثه باید بر مبنای گزارش‌های رسمی و تحقیقات تکمیلی مراجع مسئول مورد ارزیابی قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان تصریح کرد: دستگاه قضایی استان با جدیت ابعاد این حادثه را بررسی می‌کند و پس از تکمیل تحقیقات، با تمامی افرادی که نقش آنان در وقوع این درگیری و برهم زدن نظم و امنیت احراز شود، برخورد قانونی و قضایی خواهد شد.