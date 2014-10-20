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۲۸ مهر ۱۳۹۳، ۱۲:۳۶

نشست نقد و بررسی کتاب «حکمت، معرفت و سیاست در ایران» برگزار می‌شود

نشست نقد و بررسی کتاب «حکمت، معرفت و سیاست در ایران» برگزار می‌شود

به همت مرکز فرهنگ و سیاست جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، نشست نقد و بررسی کتاب «حکمت، معرفت و سیاست در ایران» برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست دکتر مهدی فدایی مهربانی، نویسنده کتاب و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و دکتر احمد بستانی عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی سخنرانی خواهند کرد.

نشست بررسی کتاب «حکمت، معرفت و سیاست در ایران» روز سه‌شنبه 29 مهر از ساعت 14 در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد و شرکت در آن برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.

گفتنی است کتاب «حکمت، معرفت و سیاست در ایران» به بررسی اندیشه سیاسی عرفانی در ایران از مکتب اصفهان تا حکمای الهی معاصر می‌پردازد و توسط نشر نی منتشر شده است.

کد مطلب 2392605

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