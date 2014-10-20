به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست دکتر مهدی فدایی مهربانی، نویسنده کتاب و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و دکتر احمد بستانی عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی سخنرانی خواهند کرد.

نشست بررسی کتاب «حکمت، معرفت و سیاست در ایران» روز سه‌شنبه 29 مهر از ساعت 14 در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد و شرکت در آن برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.



گفتنی است کتاب «حکمت، معرفت و سیاست در ایران» به بررسی اندیشه سیاسی عرفانی در ایران از مکتب اصفهان تا حکمای الهی معاصر می‌پردازد و توسط نشر نی منتشر شده است.