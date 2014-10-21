به گزارش خبرگزاری مهر حامد علامتی، دبیر کل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان در نشست خبری روز سه شنبه درباره برنامه‌های ماه محرم اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان گفت: برنامه‌های محرم از شنبه شروع شده است و تا پایان صفر ادامه دارد. ماه محرم بهترین فرصت برای تعلیم و تربیت حماسی دانش‌آموزان است.

وی افزود: تقویت ایمان، بصیرت و هویت انقلابی و اسلامی به همراه رشد خلاقیت، تجربه و مهارت عملی در میان اعضای اتحادیه انجمن‌‌های اسلامی و عموم دانش‌آموزان، پیوند قلبی نوجوانان و دانش‌آموزان با معصومین، ارتقای سطح معرفت و محبت نوجوانان نسبت به شخصیت اخلاقی و معنوی اهل‌بیت‌(ع) و توجه به سبک زندگی اسلامی، ارتقای سطح انگیزه و تعقل نوجوانان نسبت به جبهه حق در تقابل تاریخی با جبهه باطل، ارتقای سطح معرفت و نگرش نوجوانان نسبت به سرنوشت انسان و تکریم شعائر انقلابی و اسلامی از برنامه و اهداف های ما در ماه محرم است.

دبیر کل اتحادیه انجمن های اسلامی با بیان اینکه شعار امسال صبر، مقاومت و پیروزی است گفت: یکی از برنامه ها برگزاری هیات های دانش آموزی با نام انصار المهدی (عج) به صورت مدرسه ای و عزاداری دانش آموزان در روزهای 6و 8 ماه محرم به صورت هماهنگ و کشوری با حضور تشکل های دانش آموزی است که متناسب با شرایط بومی و منطقه ای هر استان برگزار می شود. همچنین در روز تاسوعا و عاشورا دسته‌های عزاداری دانش‌آموزی در میادین اصلی شهرها حضور می‌یابند.

وی ادامه داد: بیش از 400 روحانی به مدارس مقطع متوسط دوم از پنجشنبه هفته جاری به مدارس کشور اعزام می‌شوند.

به گفته وی، روحانیونی که به مدارس مقطع متوسطه دوم اعزام می‌شوند به تبیین فلسفه عاشورا و قیام امام حسین(ع)، تبیین فلسفه 13 آبان در قالب سخنرانی، پرسش و پاسخ، فرصت در کلاس‌های درس و هیئت‌های دانش‌آموزی انصارالمهدی اقدام می‌کنند.