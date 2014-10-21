چهارمین برد متوالی ایران برابر هند به دست آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم جوانان والیبال ایران امروز سه‌‎شنبه 30 مهر ماه در دیداری حساس هند را با شکست رو به رو کند تا ایران به همراه قطر از این گروه راهی دور بعد شوند. هند برای صعود به مرحله حذفی می‌بایست 3 امیتاز بازی را کسب می‌کرد اما آنقدر بازیکنان ایرانی بازی را مقتدرانه آغاز کردند که اجازه انجام هیچ کاری را به حریف ندادند.

ایران همانند سایر مسابقات بازی را با حمودی، آقچه لی، الله وردیان، ولایی، معنوی نژاد و عوض‌پور بازی را آغاز کردند و تنها تغییر ترکیب جا به جایی سرعتی زنان تیم بود. اما در طول بازی محمدرضا حیدری و سلیم چپرلی هم به ترکیب اضافه شدند تا بتواند هم خودشان را با شرایط وقف دهند و هم کمک زیادی به تیم کرده باشند.

شاگردان دکتر نفرزاده این دیدار را با نتیجه 3 بر صفر و با امتیازات 14 بر 25 ، 21 بر 25 و 23 بر 25 پیروز شدند و تا به عنوان سرگروه راهی دور بعد شوند. جوانان والیبال کشورمان فردا را به همراه سایر تیم‌ها استراحت خواهند کرد و پس از قرعه کشی روز پنجشنبه رو در روی اولین حریفش در دور حذفی می‌رود.