آمادگی پخش مسابقه فوتبال را داشتیم/ مشکل ادامه دار نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علیرغم قول های قبلی سازمان صدا و سیما مبنی بر توافق و مذاکره با فدراسیون فوتبال برای پخش بازی های فوتبال، این مساله هنوز حل نشده و روز سه شنبه 29 مهرماه در حالی که بازی تیم‌های پرسپولیس و سایپا از ساعت 16:50 دقیقه در ورزشگاه آزادی تهران آغاز شد، به علت راه ندادن دوربین های تلویزیونی به ورزشگاه آزادی این بازی به طور زنده پخش نشد.

این معضل از آنجا آغاز شد که علی کفاشیان در نامه‌ای به مهدی تاج رییس سازمان لیگ فوتبال از وی خواست در صورت عدم توافق صدا و سیما با فدراسیون فوتبال، به دوربین های تلویزیونی اجازه ورود به ورزشگاه‌ها را ندهد.

بعد از ارسال این نامه سیدتقی سهرابی مدیرکل روابط عمومی سازمان صدا و سیما در گفتگویی با مهر اعلام کرد که مطلبی که در قالب یک نامه از سوی آقای کفاشیان اعلام شده بیشتر یک دلخوری است و برطرف می شود و موجب نگرانی نیست.

اما دوربین های صدا و سیما در بازی دو تیم پرسپولیس و سایپا به ورزشگاه راه داده نشدند و سیدتقی سهرابی در گفتگوی دوباره با خبرنگار مهر در واکنش به این مساله گفت: دلیل این امر را باید از مدیران فدراسیون پرسید. اما آنچه مسلم است این است که این مشکل نمی تواند ادامه‌دار باشد و به زودی حل خواهد شد.

وی ادامه داد: ما همانطور که از شبکه 3 تلویزیون زیرنویس کردیم، اعلام کردیم که صدا و سیما آمادگی کامل برای پخش بازی پریسپولیس و سایپا را دارد و فکر می کنم درباره این قضیه باید به حق و حقوق مردم احترام گذاشته شود.

مدیرکل روابط عمومی سازمان صدا و سیما با اشاره به اتفاق روز سه‌شنبه 29 مهرماه مبنی بر راه ندادن دوربین‌های سازمان به ورزشگاه آزادی بیان کرد: ما همه تلاش خود را انجام دادیم و همچنان به تلاش های خود ادامه می دهیم تا دیگر این اتفاق رخ ندهد.