طرح قرآني امام حسين(ع) شيفته نماز و قرآن تصويب و ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسين بهبودي مدير امور استانها و موسسات سازمان دارالقرآن الكريم ضمن بیان این خبر گفت: طرح ياد شده بدر راستاي منويات رهبر معظم انقلاب اسلامي (مد ظله العالي) در خصوص پرداختن به آموزههاي قرآني در هيئات مذهبي تصويب شده است.
وي با اشاره به اهداف تصويب طرح قرآني امام حسين(ع) شيفته نماز و قرآن افزود: افزايش علاقه و انس شركتكنندگان در هيئات مذهبي با قرآن و آموزههاي انسان ساز آن، قرائت صحيح حمد و سوره و اذكار نماز از نظر اعراب و تلفظ حروف، از جمله اهداف طرح ياد شده است.
بهبودي توسعه و تعميق فرهنگ حيات بخش قرآن كريم در ميان شركت كنندگانِ در هيئات مذهبي و زمينه سازي بهرهمندي مخاطبان از برنامههاي متنوع قرآني در هيات هاي مذهبي را از ديگر اهداف طرح عنوان كرد.
مدير امور استانها و موسسات سازمان دارالقرآن الكريم يادآور شد: بر اساس این طرح، هر يك از هيئات مذهبي با توجه به توانمندي خود و ظرفيتهاي موجود هيئات ميتوانند به اجراي برنامه هاي طرح قرآني امام حسين (ع) شيفته نماز و قرآن اقدام نمايند.
به گفته بهبودي آموزش صحيح خواني قرآن و نماز، اصلاح قرائت نماز، از برنامه هاي اصلي طرح قرآني ياد شده است.
همچنين در برنامه تلاوت قرآن در ايام محرم نيز هر يك از هيئتها مي توانند در دو محور ختم كل قرآن كريم در شب شام غريبان و تلاوت قرآن پيش از شروع مراسم عزاداري با قرائت آياتي با محوريت جهاد، ايثار، شهادت و آداب اجتماعي به اجراي برنامه تلاوت بپردازند.
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