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۱ آبان ۱۳۹۳، ۱۶:۰۷

ساماندهی بافت‌های فرسوده از مهمترین دغدغه‌ها و اولویت‌های شهرداری بندرعباس است

ساماندهی بافت‌های فرسوده از مهمترین دغدغه‌ها و اولویت‌های شهرداری بندرعباس است

بندرعباس - خبرگزاری مهر: نائب رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس گفت: وجود میزان بالای بافت فرسوده در شهر بندرعباس، در مقایسه با دیگر شهرها، تدوین راهکارهای مناسب جهت نوسازی این بافت را ضروری ساخته است.

به گزارش خبرنگار مهر، هومن رفیعی‌بندری عصر پنجشنبه در نشستی در مسکن و شهرسازی اظهارداشت: بافت‌های فرسوده دربندرعباس یکی ازمسائل اساسی ومهم شهراست وشناخت وتحلیل این مسئله وارائه راهکاری مناسب برای نوسازی بافت سبب رشد وتوسعه شهر می شود.

رییس کمیسیون فنی و شهرسازی شورای اسلامی شهر بیان کرد: با توجه به اینکه ساختمان‌های موجود در بافت فرسوده از استانداردهای روز برخوردار نیستند و کارآیی خود را از دست داده‌اند که با این مسئله منظر و سیمای شهری را نازیبا کرده‌اند.

رفیعی‌بندری در ادامه با تاکید براینکه نوسازی و بهسازی این بافت‌ها امری مهم محسوب می‌شود، افزود: همکاری، هماهنگی و بسیج تمام دستگاه‌های مرتبط با این موضوع برای تسریع و نوسازی بافت فرسوده لازم است، به عنوان مثال بانک‌ها می‌توانند با ارائه تسهیلات بلاعوض با متولیان حوزه مدیریت شهری برای نوسازی بافت فرسوده همکاری جدی و مؤثری داشته باشند.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس با اشاره به نقش دفاتر خدمات نوسازی و تسهیل‌گری گفت: از آنجایی که فرآیند نوسازی بافت‌های فرسوده، فرآیند اجتماعی است، باید با بسترسازی، شهروندان و سرمایه‌گذاران را جهت ورود به عرصه نوسازی بافت‌های فرسوده تشویق و ترغیب کرد که دفاتر خدمات نوسازی و تسهیل‌گری در اطلاع‌رسانی و اشاعه فرهنگ تجمیع پلاک‌های ریزدانه حائز اهمیت است.

کد مطلب 2394842

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