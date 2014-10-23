به گزارش خبرنگار مهر، هومن رفیعی‌بندری عصر پنجشنبه در نشستی در مسکن و شهرسازی اظهارداشت: بافت‌های فرسوده دربندرعباس یکی ازمسائل اساسی ومهم شهراست وشناخت وتحلیل این مسئله وارائه راهکاری مناسب برای نوسازی بافت سبب رشد وتوسعه شهر می شود.

رییس کمیسیون فنی و شهرسازی شورای اسلامی شهر بیان کرد: با توجه به اینکه ساختمان‌های موجود در بافت فرسوده از استانداردهای روز برخوردار نیستند و کارآیی خود را از دست داده‌اند که با این مسئله منظر و سیمای شهری را نازیبا کرده‌اند.

رفیعی‌بندری در ادامه با تاکید براینکه نوسازی و بهسازی این بافت‌ها امری مهم محسوب می‌شود، افزود: همکاری، هماهنگی و بسیج تمام دستگاه‌های مرتبط با این موضوع برای تسریع و نوسازی بافت فرسوده لازم است، به عنوان مثال بانک‌ها می‌توانند با ارائه تسهیلات بلاعوض با متولیان حوزه مدیریت شهری برای نوسازی بافت فرسوده همکاری جدی و مؤثری داشته باشند.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس با اشاره به نقش دفاتر خدمات نوسازی و تسهیل‌گری گفت: از آنجایی که فرآیند نوسازی بافت‌های فرسوده، فرآیند اجتماعی است، باید با بسترسازی، شهروندان و سرمایه‌گذاران را جهت ورود به عرصه نوسازی بافت‌های فرسوده تشویق و ترغیب کرد که دفاتر خدمات نوسازی و تسهیل‌گری در اطلاع‌رسانی و اشاعه فرهنگ تجمیع پلاک‌های ریزدانه حائز اهمیت است.