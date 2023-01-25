به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا پارسافر در خصوص تجمیع املاک در بافت‌های فرسوده در منطقه ۱۷ تهران با بیان اینکه در منطقه‌ای خدمت می‌کنیم که قسمت وسیعی از سطح محدوده را بافت فرسوده تشکیل می‌دهد، گفت: منطقه ۱۷، حدود ۲۶ درصد بافت فرسوده دارد و در مجموع ۴.۲ درصد بافت فرسوده شهر تهران در منطقه ۱۷ قرار دارد. بنابراین با توجه به وجود املاک قدیمی و کاملاً فرسوده در منطقه ۱۷، یکی از بازوهای اجرایی در تشویق مردم به نوسازی بافت فرسوده، دفاتر تسهیل‌گری شهرداری هستند.

معاون شهرسازی و معماری منطقه ۱۷ با اشاره به دفاتر تسهیل‌گری تصریح کرد: این دفاتر در سطح مناطقی که بافت فرسوده دارند، تأسیس شده و در منطقه ما نیز وجود دارد. بسیاری از شهروندانی که جهت تجمیع ملک مراجعه می‌کنند را ابتدا به این دفاتر ارجاع می‌دهیم که بعد از حصول نتیجه، اقدامات بعدی از طریق منطقه پیگیری می‌شود.

وی در ادامه گفت: هدف از ارجاع شهروندان به دفاتر تسهیل‌گری این است که شرایط تجمیع که از طریق سازمان نوسازی شهر تهران به این دفاتر واگذار شده، بررسی شود و پس از مشخص شدن یکسری موارد، اگر خواستار تجمیع بودند، به معاونت شهرسازی منطقه ارجاع داده می‌شوند.

پارسافر اظهار کرد: با توجه به دستورالعمل‌های تشویقی شهردار تهران و پیگیری‌های معاونت شهرداری تهران، خوشبختانه دستورالعمل‌های تشویقی جهت نوسازی بافت فرسوده پس از اخذ تاییدات از مراجع مربوطه به همه مناطق ابلاغ شده است که واقعاً یک گره گشایی برای همه مناطق به ویژه منطقه ۱۷ محسوب می‌شود؛ بر این اساس بسیاری از شهروندان ساکن در املاک فرسوده، به نوسازی و تجمیع املاک خود روی آوردند.

معاون شهرسازی و معماری منطقه ۱۷ گفت: یکی از مشوق‌های نوسازی بافت فرسوده و تجمیع املاک با توجه به دارا بودن شرایط، احداث طبقه اضافه بود. تقریباً تمام پلاک‌هایی که متراژ کمتر از ۱۰۰ متر مربع داشتند، مجوز سه طبقه ساخت به مالک داده می‌شد که در این راه کار، یک طبقه دیگر نیز به آن اضافه می‌شود.

وی افزود: پلاک‌های کمتر از ۵۰ متر در سطح منطقه وجود دارند که طبق ضوابط شهرسازی، امکان ساخت و ساز ندارند اما در شیوه نوسازی بافت فرسوده، شرایط ساخت و ساز برای آن‌ها در نظر گرفته شده است. در ضمن در صورت تجمیع شش پلاک با همدیگر و افزایش مساحت بیشتر از ۴۰۰ متر، یک طبقه اضافه به آن‌ها تعلق می‌گیرد. در واقع یک بسته بسیار خوبی برای شهروندان دارای املاک فرسوده در نظر گرفته شده است.

پارسافر تصریح کرد: تجمیع به یکسری عوامل بستگی دارد که برخی از آن شرایط، خارج از حیطه کار شهرداری است و برخی دیگر نیز شهرداری در آن دخیل است. یکی از وظایف دفاتر تسهیل‌گری این است که شرایط مالکینی که قصد تجمیع دارند را در نظر بگیرد و بتواند این مالکین را کنار یکدیگر بیاورد و مشکلاتشان را طبق ضوابط تعیین شده، برطرف کنند.

وی اظهار کرد: از آنجایی که حاصل تجمیع املاک ریزدانه غالباً اشکال نامتعارف می‌باشد، در معاونت شهرسازی در خصوص نحوه احداث بنا شرایطی از قبیل شرفیت و حقوق مجاورت بررسی می‌شود تا بنا احداثی به جهت پیشروی منجر به حذف نور و ایجاد مشرفیت نشود.