۲۵ آبان ۱۳۹۲، ۱۴:۰۰

ظریف: هر اقدامی با نظر رهبری انجام می شود

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان با تاکید بر حق غنی‌سازی ایران تصریح کرد: آن چه که برای ما مهم است این است که همه طرف‌ها به ایران که این حق خود را در زمینه غنی سازی اعمال می کند احترام بگذارند و از تضعیع حق ایران خودداری کنند.

ایسنا: او خاطرنشان کرد: این مسیری است که مشغول بحث درباره آن هستیم. امیدواریم که در طول مذاکرات و در نگارش متن توافق نهایی بتوانیم این موضوع را به صورت جدی مورد توافق قرار دهیم.

رییس دستگاه دیپلماسی کشورمان افزود: چارچوب کاری برای تیم مذاکراتی ایران کاملا مشخص است و هر اقدامی که در این باره انجام دهیم با نظر مقام معظم رهبری انجام می شود.

وی درباره سازوکار دستیابی به توافق بین ایران و 1+5 برسر غنی‌سازی تاکید کرد: هنوز در مرحله مذاکرات هستیم و نمی‌توانیم وارد جزییات مذاکرات شویم.

ظریف افزود: موضوع غنی‌سازی درایران خط قرمز ماست و ما خط قرمزهای‌مان در مذاکرات را حتما در نظر داریم و رعایت خواهیم کرد. 

