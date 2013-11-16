ظریف: هر اقدامی با نظر رهبری انجام می شود

ایسنا: او خاطرنشان کرد: این مسیری است که مشغول بحث درباره آن هستیم. امیدواریم که در طول مذاکرات و در نگارش متن توافق نهایی بتوانیم این موضوع را به صورت جدی مورد توافق قرار دهیم.

رییس دستگاه دیپلماسی کشورمان افزود: چارچوب کاری برای تیم مذاکراتی ایران کاملا مشخص است و هر اقدامی که در این باره انجام دهیم با نظر مقام معظم رهبری انجام می شود.

وی درباره سازوکار دستیابی به توافق بین ایران و 1+5 برسر غنی‌سازی تاکید کرد: هنوز در مرحله مذاکرات هستیم و نمی‌توانیم وارد جزییات مذاکرات شویم.

ظریف افزود: موضوع غنی‌سازی درایران خط قرمز ماست و ما خط قرمزهای‌مان در مذاکرات را حتما در نظر داریم و رعایت خواهیم کرد.