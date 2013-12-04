چند راه ساده و خانگی برای درمان سرماخوردگی

۲۰۰ ویروس مجرم

سرماخوردگی شایع ترین بیماری پاییز و زمستان است. هرچند که بعضی پزشکان معتقدند آب و هوای سرد باعث سرماخوردگی نمی‌شود و در واقع عـلت شیـوع ایـن بـیـمـاری در فصول ســـرد سال،مجاورت افراد در کنار هم و محیطهای بسته است که باعث می‌شود ویروس راحت تر منتقل شود. حدود ۲۰۰ نوع ویروس شناسایی شده اند که می‌توانند عامل این بیماری باشند.

از طرفی کاهش رطـوبت هـوا در فصل‌های سرد باعث خشـکی بیـنـــی و افزایش آسیب پذیری آن نسبت به ویروس سرماخوردگی می‌شود.

وقتی ویروس‌ها فعالیتشان را در بدنتان شروع می‌کنند، علایمی مثل احتقان بینی، التهاب سینوسها، عطسه، گلو درد، سرفه، سردرد، تب، آبریزش بینی، کاهش حـــس بویـایی و چشایی، درد عضلانی، بی‌اشتهایی، خستگی و ضعف احساس می‌کنید. این علایم ۲ تا ۳ روز بعد از سرایت بیماری خودشان را نشان می‌دهند و بعضی از آنها یک تا دو هفته ادامه پیدا می‌کنند.

ساده ترین کارهایی که در ابتدای سرماخوردگی باید انجام دهید این است:

۱- بینی خود را مرتب تخلیه کنید. برای این کار از سرم‌های شست و شو که در داروخانه‌ها عرضه می‌شود، می‌توانید استفاده کنید.اگر به این سرم دسترسی ندارید آب نمکی که از حل کردن یک قاشق چایخوری نمک در یک لیوان آب گرم درست می‌شود، به شما کمک می‌کند. با استفاده از یک سرنگ بدون سوزن آب را وارد بینی خود کنید . زمانی که آب نمک را از یک سوراخ بینی بالا می‌کشید ، سوراخ دیگر بینی را توسط فشار ملایم انگشت ببندید ، اجازه دهید آب بیرون آمده و این کار را دو تا سه بار تکرار کنید . سپس این کار را با سوراخ دیگر بینی انجام دهید .

۲ – خود را گرم نگه داشته و استراحت کنید. سعی کنید یکی دو روز اول را استراحت کنید تا هم مانع انتقال ویروس به دیگران شوید و هم راحت تر بتوانید خود را درمان کنید. خوردن مایعات گرم هم در این زمان برای تان مفید است.

۳ – غرغره کنید. از همان محلول آب نمک برای غرغره هم می‌توانید استفاده کنید. این کار التهاب‌ها و عفونت‌های احتمالی گلو را از بین می‌برد.

۴ –در اطراف سینوسهای دارای احتقان از کمپرس گرم یا سرد استفاده کنید.

۵- با یک بالش اضافه در زیر سرتان بخوابید. رعایت این نکته باعث بهبودی احتقان مجاری بینی می‌شود ، اگر زاویه گردن و تنه بیش از حد تند شود با تغییر مکان بالش این زاویه را تنظیم کنید .

۶- البته بعضی علایم سرماخوردگی را نباید درمان کنید. زیرا این علایم قسمتی از روند طبیعی بهبودی و علایمی از مبارزه سیستم ایمنی بر علیه بیماری هستند . برای نمونه تب روشی است که بدن شما سعی می‌کند با افزایش درجه حرارت ویروسها را نابود کند . همچنین تب و افزایش درجه حرارت باعث می‌شود پروتئینهای کشنده میکروبها در خون شما سریعتر و مؤثرتر گردش پیدا کند . سرفه هم علامت دیگری است که مجاری تنفسی شما را از ترشحات غلیظی که ممکن است میکروبها را به ریه و سایر قسمت‌های بدن ببرند پاک می‌کنند . حتی آبریزش بینی بهتر است به میزان کم درمان شود و یا اصلاً درمان نشود . داروهای ضداحتقان جریان خون عروق بینی و گلو را کم می‌کند ، ولی اغلب افزایش جریان خون بهتر است ، چون ناحیه مبتلا را گرم کرده و به تخلیه ترشحات و میکروبها به بیرون از بدن کمک می‌کند .

۷ – وقتی بینی خود را زیاد می‌گیرید، اطراف بینی زخم می‌شود.کمی از کرم دارای منتول در زیر بینی تان بزنید که مجاری تنفسی را باز می‌کند و باعث بهبودی پوست ملتهب قاعده بینی هم می‌شود . قطره منتول هم برای این کار مناسب است و آن را از داروخانه‌ها می‌توانید بگیرید.

خوراکی‌های درمانی

در کنار این مراقبت‌ها نباید از خواص خوراکی‌ها برای درمان سرماخوردگی، غافل شوید. بعضی خوراکی‌ها باعث کاهش علایم سرماخوردگی می‌شوند و بعضی‌ها هم عفونت ناشی از سرماخوردگی را کمتر می‌کنند.

موز باعث بهبودی ناراحتی معده می‌شود که معمولا در سرماخوردگی به وجود می‌آید.مصرف فلفل دلمه‌ای هم به دلیل داشتن ویتامین C، توصیه می‌شود. همینطور هویج که دارای بتاکاروتن زیادی است.از خوردن پرتقال و لیمو شیرین هم که حتما می‌دانید نباید غافل شوید.

ممکن است در این دوران و با توجه به بعضی باورها از غذاهای تند پرهیز کنید اما جالب است بدانید که فلفل تند باعث باز شدن سینوسها و رقیق شدن ترشحات ریه‌ها می‌شود و خردل هم ترشحات مجاری تنفسی را رقیق می‌کند.

از قدیم خوردن پیاز در سرماخوردگی توصیه می‌شد. به دلیل اینکه دارای مواد شیمیائی دارد که برای بهبود برونشیت و سایر عفونت‌ها مفید است .برای استفاده از خواص پیاز می‌توانید سوپ آن را هم بخورید.

چای سبز و سیاه هم دارای کاتچین است که آنتی بیوتیک طبیعی و اثرات ضداسهال دارد .

خوردن مخلوطی از یک قاشق غذا خوری عسل و آب یک نیمه لیموترش تازه در یک لیوان آب گرم، در سرماخوردگی بسیار توصیه می‌شود. این شربت حساسیت سینه را تسکین می‌دهد و دارای قدرت ضدعفونی کنندگی بالایی است.

سیر را فراموش نکنید که با داشتن ماده‌ای به نام «آلیسین» خواص ضدعفونی کنندگی و ضدباکتریایی دارد. نتایج یک پژوهش آمریکایی نشان می‌دهد افرادی که روزانه سیر مصرف می‌کنند کمتر سرما می‌خورند و زمانی که دچار سرماخوردگی می‌شوند علائم سرماخوردگی‌شان خیلی زود از بین می‌رود.

می توانید دو حبه سیر را له کنید کنید و آن را با آب گوشت یا آب مرغ بجوشانید و داغ بخورید.

گیاهان دارویی را فراموش نکنید

با داروهای گیاهی ساده‌ای که معمولا در خانه‌ها پیدا می‌شود هم می‌توانید کمی سرماخوردگی را درمان کنید. یکی از این داروها آویشن است. آویشن سرشار از «فنول» است و یک ضدعفونی کننده موثر محسوب می‌شود. متخصصان معتقدند که این گیاه برای درمان التهاب مجاری تنفسی مفید است.

دو قاشق چای‌خوری آویشن را در یک فنجان آب جوش ریخته و اجازه دهید به مدت ۱۰ دقیقه دم بکشد. محلول را صاف کنید و روزانه سه مرتبه از این دم کرده میل کنید.البته خوردن آویشن برای زنان باردار و کودکان کمتر از ۲ سال توصیه نمی‌شود.

بخور دادن در دوره‌ سرماخوردگی باعث می‌شود که مجاری تنفسی باز شود. به خاطر اینکه گرما باعث انبساط رگ‌های خونی و افزایش سرعت جریان خون می‌شود و به این ترتیب سرعت عکس‌العمل سیستم ایمنی بدن را بالا می‌برد.

یکی از بخورهای مفید بخور با اسطوخودوس است. برای این کار ۵ قطره روغن اسطوخودوس را به یک کاسه آب داغ اضافه کنید و به مدت ۱۵ دقیقه بخور دهید. اگر سرماخوردگی‌تان شدید بود این کار را روزی سه مرتبه تکرار کنید.

اکالیپتوس هم به دلیل اینکه ضدعفونی کننده و خلط آور است، به طور مستقیم روی سلول‌های برونشیت تأثیر می‌گذارد، ترشحات ریوی را روان کرده و التهاب مجاری تنفسی را درمان می‌کند.زمانی که سرما می‌خورید ۱۵ تا ۲۰ قطره روغن اکالیپتوس را در ۲۵ میلی گرم روغن مایع گیاهی ریخته و سینه‌تان را با آن ماساژ دهید. هر روز ۳ مرتبه این کار را تکرار کنید.

گل ختمی از دیگر گیاهان موثر در درمان سرفه‌های خشک سرماخوردگی است و می‌توانید آن را به‌صورت دم‌‌کرده یا جوشانده استفاده کنید. فقط یادتان باشد که استفاده از این گیاه یا شکل دارویی آن در افراد دیابتی توصیه نمی‌شود.

کتیرا و سرخارگل برای تقویت و افزایش سیستم ایمنی بدن ، پرسیاوش برای درمان تب، دارچین برای درمان سوء‌هاضمه، گرفتگی عضلات و همچنین افزایش سطح انرژی و بهبود گردش خون هم مفید هستند. ترکیب دارچین و عسل هم عفونت‌ها را از بین می‌برند و هم از باکتری‌هایی که باعث ایجاد عفونت می‌شوند جلوگیری می‌کند.