شروط جدید تاسیس موسسه آموزش عالی و صدور مجوز رشته اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت علوم اعلام کرد: نهصد و نود و دومین جلسه شورای گسترش آموزش عالی به ریاست سیمایی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و (رئیس شورا) و ابوالفضل واحدی معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اعضای حقیقی و حقوقی شورا برگزار شد.
در ابتدای این جلسه، گزارش عملکرد شورای گسترش آموزش عالی در دستور کار قرار گرفت. در این گزارش، مهمترین اقدامات شورا در حوزه سیاستگذاری، تنظیمگری و راهبری نظام آموزش عالی کشور تشریح شد که از جمله آنها میتوان به سیاستسازی در حوزه آموزش عالی، بررسی و صدور مجوز رشتهمحلها، پاسخگویی به استعلامات و اتخاذ تصمیمات تخصصی در چارچوب مأموریتهای شورای گسترش آموزش عالی اشاره کرد.
در ادامه، اعضای شورا ضمن بررسی گزارش عملکرد، بر ضرورت ارتقای شاخصهای توسعه آموزش عالی تأکید کردند و مقرر شد در تصمیمگیریهای مرتبط با تأسیس یا ارتقای مؤسسات آموزش عالی و نیز صدور مجوز رشتهمحلها، شاخصهای راهبردی از جمله آمایش آموزش عالی، روندهای آینده، نیازهای ملی، اقتضائات توسعه منطقهای و الزامات ارتقای کیفیت، بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد تا توسعه آموزش عالی بر پایه شواهد، نیاز و آیندهنگری دنبال شود.
بازنگری آییننامه نحوه تأسیس مؤسسات آموزش عالی آزاد
دستور دوم جلسه به بررسی اصلاحات آییننامه نحوه تأسیس مؤسسات آموزش عالی آزاد اختصاص داشت.
در این بخش، اعضای شورا با تأکید بر نقش این مؤسسات در افزایش دسترسی به آموزش عالی و پاسخگویی به نیازهای متنوع فراگیران و کارفرمایان، دیدگاهها و پیشنهادهای خود را درباره ابعاد مختلف آییننامه و الزامات بازنگری آن مطرح کردند.
در جمعبندی این دستور، سیمایی صراف به عنوان وزیر علوم و رئیس شورا با تأکید بر اینکه، رویکرد حاکم بر آییننامه باید متناسب با نیازهای امروز و آینده کشور باشد، اظهار داشت: توسعه مؤسسات آموزش عالی آزاد باید در چارچوب مدیریت عرضه و تقاضای نیروی انسانی و با توجه به تحولات بازار کار، نیازهای مهارتی و جهتگیریهای توسعهای کشور سامان یابد.
رئیس شورای عالی آموزش عالی همچنین بر ضرورت بازنگری دقیق آییننامه با محوریت تضمین کیفیت تأکید کرد و افزود: آییننامه باید به گونهای تدوین شود که ضمن فراهمسازی بستر توسعه هدفمند مؤسسات آموزش عالی آزاد، سازوکارهای لازم برای تضمین کیفیت، ارتقای استانداردهای آموزشی، نظارت مؤثر و ارزیابی مستمر عملکرد این مؤسسات را نیز بهصورت جامع پیشبینی کند.
در پایان جلسه مقرر شد پیشنهادهای مطرحشده از سوی اعضای شورا در فرآیند بازنگری آییننامه اعمال و متن نهایی پس از انجام اصلاحات، برای طرح و تصویب در جلسه آتی شورای گسترش آموزش عالی ارائه شود.
نظر شما