هوای اصفهان در هجدهمین روز مرداد پاک شد

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۴ ایستگاه‌ پایش فعال منتهی به ساعت هفت صبح یکشنبه ۱۸ مرداد با میانگین ۵۰ AQI وضعیت پاک را نشان می‌دهد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه‌ خیابان‌های پروین و فیض با عدد ۵۴، دانشگاه صنعتی ۵۲، رهنان و سپاهان‌شهر ۵۳، زینبیه ۷۲، کاوه ۶۰، ایستگاه محور شرق دهستان قهاب ۶۶ AQI در وضعیت قابل قبول و در ایستگاه ولدان با عدد ۴۹، خیابان‌های میرزا طاهر و جی ۳۹، میدان انقلاب ۳۳، رودکی ۴۱ و فرشادی ۴۷ AQI پاک است.

اداره کل هواشناسی اصفهان نیز اعلام کرده است که تا پنج روز آینده، وضعیت جوی استان به نسبت پایدار خواهد بود و پدیده غالب وزش باد پیش‌بینی شده است.

شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.