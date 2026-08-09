حرم شاهچراغ(ع) میزبان سوگواری رحلت پیامبر(ص) و شهادت امام رضا(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، آستان مقدس حضرت شاهچراغ(ع) همزمان با ایام سوگواری رحلت پیامبر اکرم(ص)، شهادت امام حسن مجتبی(ع) و شهادت امام رضا(ع)، ویژه‌برنامه‌هایی را با حضور زائران و عزاداران برگزار می‌کند.

این مراسم همچنین با گرامیداشت سومین سالگرد شهدای حمله تروریستی دوم به حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) همراه خواهد بود.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، این مراسم‌ها از سه‌شنبه ۲۰ مردادماه تا پنج‌شنبه ۲۲ مردادماه، پس از اقامه نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر برگزار می‌شود.

در نخستین شب این مراسم، سه‌شنبه ۲۰ مردادماه، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد کیخا سخنرانی خواهد کرد و پس از آن دعای توسل و مراسم مرثیه‌خوانی با نوای حاج مهدی منصوری برگزار می‌شود.

روز چهارشنبه ۲۱ مردادماه نیز حجت‌الاسلام والمسلمین استوار میمندی سخنرانی می‌کند و قرائت حدیث کساء و مرثیه‌خوانی با نوای حاج مهدی کریم‌پور در برنامه قرار دارد.

همچنین پنج‌شنبه ۲۲ مردادماه، دعای کمیل و مراسم مرثیه‌خوانی با نوای حاج امیر عارف برگزار می‌شود و در ادامه، آیین لاله‌گردانی خدام حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) اجرا خواهد شد.

این ویژه‌برنامه‌ها با هدف گرامیداشت ایام سوگواری اهل‌بیت(ع) و پاسداشت یاد و خاطره شهدای حمله تروریستی به حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) برگزار خواهد شد.