۷۰ درصد مطالبات گندمکاران جنوبی ایلام پرداخت شد

عباس میرزاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های در دست اقدام برای پرداخت مطالبات گندمکاران استان، اظهار داشت: از ابتدای سال و با آغاز برداشت گندم، پرداخت مطالبات کشاورزان در دستور کار قرار گرفته است و در حال حاضر در نواحی جنوبی استان، تا ۷۰ درصد پرداخت مطالبات انجام شده است و کشاورزان این مناطق بخش قابل توجهی از مطالبات خود را دریافت کرده‌اند.

وی با بیان اینکه در حوزه شمالی استان به دلیل دیرتر انجام شدن برداشت، تا ۳۸ درصد پرداخت صورت گرفته است، افزود: میانگین پرداخت در کشور حدود ۴۰ درصد است و پیگیری‌های لازم از طریق سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازمان برنامه و بودجه انجام شده است و امیدواریم تا پایان مرداد ماه، با فروش اوراق و تخصیص اعتبارات جدید، شاهد پرداخت مابقی مطالبات باشیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام با اشاره به اینکه ۲۲ هزار میلیارد تومان نیز برای پرداخت به کشاورزان سراسر کشور آماده شده است، تصریح کرد: با تحقق این اعتبارات، قطعاً میانگین پرداخت در استان نیز افزایش خواهد یافت و کشاورزان عزیز می‌توانند با خیالی آسوده‌تر به تولید خود ادامه دهند و این اقدام، گامی مؤثر در جهت حمایت از تولیدکنندگان و رونق بخش کشاورزی استان خواهد بود.

میرزاد در پایان با قدردانی از همکاری کشاورزان در فرآیند خرید تضمینی، خاطرنشان کرد: پرداخت کامل مطالبات گندمکاران، یکی از اولویت‌های اصلی استان است و با هماهنگی دستگاه‌های مربوطه، تلاش می‌شود تا هرچه سریع‌تر مابقی مطالبات کشاورزان نیز پرداخت شود و امیدواریم با این اقدام، شاهد رضایت بیشتر کشاورزان و تداوم تولید در این بخش باشیم.