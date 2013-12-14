قیمت میوه در آستانه شب‌ یلدا

ایسنا: تقاضا برای خرید میوه در نزدیکی شب یلدا با هدف رفع نیاز خوراکی و همچنین تزیین سبدهای گل افزایش می یابد.

خرید میوه برای تزیین سبدهای گل که برای تازه عروسان تهیه می‌شود به صورت دانه‌ای و کیفیت آن بسیار بالا است تا نمای زیبایی به سبد گل دهد. از این رو میوه‌های مصرفی در این سبدها به صورت جدا خریداری می‌شوند که قیمت بیشتری از قیمت میوه برای مصرف خوراکی دارد. برخی از میوه‌های مورد استفاده در سبدهای تزیینی میوه‌های ممنوعه است. در این سبدهای گل از آناناس‌، کیوی،‌ موز، نارنگی، پرتقال، سیب،‌ انار و هندوانه استفاده می‌شود.

قیمت میوه‌های سبد تزیین گل

در حال حاضر هر دانه آناناس 22 هزار تومان، کیوی درجه یک کیلویی 2800 تومان، موز درجه یک کیلویی 3000 تومان، نارنگی درجه یک کیلویی 2700 تومان، پرتقال درجه یک کیلویی 3500 تومان، سیب درجه یک کیلویی 4000 تومان، انار درجه یک کیلویی 3500 تومان و هندوانه درجه یک کیلویی 250 و 750 تومان در میادین میوه و تره بار تهران به فروش می‌رسد. البته قیمت آناناس در سطح شهر به 30 هزار تومان هم ریسده است.

از سوی دیگر میوه خوراکی در سطح شهر از کیفیت و قیمت کمتری نسبت به میوه‌های تزیینی سبدهای گل برخوردار است زیرا کیفیت میوه‌ برای مصرف خوراکی درجه‌بندی دارد.

قیمت میوه در میادین

در حال حاضر پرتقال در سطح میادین کیلویی 900 تا 3500 تومان به فروش می‌رسد. به عنوان مثال پرتقال با کیفیت در منطقه شرق تهران به گفته فروشنده یک واحد صنفی کیلویی 3000 تومان خریداری و کیلویی 3500 تومان به فروش می‌رسد.

قیمت میوه در سطح شهر

همچنین در سطح شهر سیب قرمز کیلویی 5000 تومان‌، موز کیلویی 3500 تومان، هندوانه کیلویی 1200 تومان و نارنگی کیلویی 3000 تومان‌ به فروش می‌رسد که به گفته فروشنده آن هر کیلو سیب قرمز 4300 تومان، موز 3200 تومان‌، هندوانه 1000 تومان و نارنگی 2700 تومان از میدان خریداری می‌شود.

در کنار این محصولات سیب زمینی کیلویی 2500 تومان، گوجه فرنگی 2000 تومان و سبزی خوردن کیلویی 1500 تومان به فروش می‌رسد که قیمت خرید بنا بر فاکتور رسمی سیب زمینی کیلویی 2150 تومان، گوجه فرنگی 1000 تومان و سبزی خوردن کیلویی 1000 تومان است.

قیمت میوه وانتی

در کنار فروش مغازه فروش سیب زمینی وانتی کیلویی 1000 تومان، سیب قرمز 1500 تا 3000 تومان، موز 2500 تومان، گوجه 1000 تومان و کاهو 1000 تومان است.

بنا بر گفته‌های فروشندگان میوه سطح شهر امروز شنبه انار با کیفیت در میدان به آن صورت وجود ندارد که فروشندگان پیش بینی کرده‌اند برای شب یلدا هندوانه و انار خوب به طور حتم در میدان به فروش خواهد رسید.