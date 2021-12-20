افزایش مجدد قیمت میوه در آستانه شب یلدا

اسدالله کارگر در گفتگو با خبرنگار مهر آخرین وضعیت بازار میوه را در آستانه شب یلدا تشریح کرد و گفت: قیمت انواع میوه در آستانه شب یلدا در میدان مرکزی میوه و تره بار با نوساناتی همراه بود و در اکثر اقلام بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان افزایش قیمت اتفاق افتاده است.

وی اضافه کرد: قیمت انواع نارنگی، هندوانه و پرتقال بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان افزایش داشته، در موز این افزایش قیمت نسبت به هفته گذشته ۲ هزار تومان بوده و در انار فقط قیمت انار دماوند افزایش یافته و به کیلویی ۲۰ هزار تا ۳۵ هزار تومان رسیده است.

کارگر قیمت انار ساوه را نیز ۱۴ تا ۲۰ هزار تومان، انار شیراز را ۲۰ تا ۲۸ هزار تومان و انار کوهستان را ۲۲ تا ۳۵ هزار تومان اعلام کرد.

وی قیمت هر کیلوگرم پرتقال تامسون شمال را ۹ تا ۱۵ هزار تومان و پرتقال ناول را نیز بین ۱۸ تا ۲۴ هزار تومان اعلام و اضافه کرد: قیمت موز نیز بین ۲۲ تا ۲۹ هزار تومان است.

کارگر افزود: قیمت هر کیلوگرم هندوانه خطی نیز ۴ تا ۸ هزار تومان، هندوانه دزفولی ۴ تا ۸ هزار تومان، هندوانه محبوبی ۵ تا ۸ هزار تومان و هندوانه میناب نیز ۳ هزار و ۵۰۰ تا ۷ هزار تومان است.

وی قیمت هر کیلوگرم نارنگی تانجلو را نیز بین ۱۰ تا ۱۶ هزار تومان و نارنگی انشو را نیز ۱۰ تا ۱۶ هزار تومان و نارنگی پیچ را بین ۱۴ تا ۱۸ هزار تومان اعلام کرد.

به گفته کارگر قیمت نارنگی تخم ژاپنی نیز ۱۰ تا ۱۷ هزار تومان و نارنگی یافا ۱۰ تا ۱۸ هزار تومان است.

وی گفت: در مراکز خرده فروشی حدود ۳۵ درصد سود به ارقام فوق اضافه می شود.