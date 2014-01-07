ادامه بحران کمبود آب در تهران

خبرآنلاین: حمیدچیتچیان با حضور در سی و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران ضمن تشکر از فرصت پیش آمده برای ارائه این گزارش گفت: اطمینان دارم اقداماتی که در شهر تهران انجام میشود، تاثیرگذاری در سطح ملی دارد و بارها این تجربه را در سطوح مختلف داشتهایم. الگوهایی که در تهران پایه گذاری شده بلافاصله در کل کشور تکرار شده است.
وی با اشاره به افزایش جمعیت شهر تهران به 10 میلیون نفر تا سال 1405 گفت: امکانات تامین آب جمعیت شهر تهران از دو گروه منابع آبهای سطح ارضی و آبهای زیر زمینی توسط چاههایی که احداث میکنیم تامین میشود.
در حال حاضر 300 متر مکعب در سال از آبهای زیرزمینی استفاده میشود که با توجه به جمع آوری فاضلاب، میزان آبدهی چاههای احداث شده کاهش مییابد که پیش بینی میشود در افق بلند مدت میزان مصرف آبهای زیرزمینی به 220 متر مکعب کاهش یابد.
وزیر نیرو با اشاره به تامین آب مورد نیاز شهر تهران از پنج سد امیرکبیر، لتیان، طالقان، ماملو و لار گفت: 857 میلیون متر مکعب با این پنج سد امکان تامین آب فعلی تهران مقدور است که در شرایط خشکسالی به 611 میلیون متر مکعب کاهش پیدا میکند.
چیتچیان همچنین گفت : با توجه به پیش بینی جمعیت، میزان آب شرب در صورت ادامه همین شرایط در سال 1405 به یک میلیارد و 700 میلیون متر مکعب افزایش میِیابد. در حال حاضر این میزان یک میلیارد و 100 میلیون متر مکعب است. یعنی با توجه به این شرایط 161 میلیون متر مکعب رشد در میزان مصرف خواهیم داشت و اگر خشکسالی اتفاق بیفتد نزدیک به نیم میلیون متر مکعب با کمبود آب مواجه خواهیم شد، یعنی در تهران حتی در صورت مدیریت منابع آب باز هم با کمبود آب مواجه خواهیم شد.
وزیر نیرو پروژه آب رسانی از سد کرج به تهران، پروژه خط انتقال آب طالقان، پروژه انتقال آب از البرز شمالی به استان تهران و اصلاح الگوی مصرف را از راه حلهای رفع کمبود آب در استان تهران اعلام کرد.
وی گفت: البته در سالهای اخیر روند افزایش مصرف آب در تهران به یک خط ثابت رسیده است. از کل اشتراکهای آب سراسر ایران که حدود 20 میلیون مشترک است، یک چهارم این تعداد در استان تهران قرار گرفته است. یعنی در تهران یک میلیون و 740 مشترک آب وجود دارد و 418 مشترک شبکه فاضلاب در تهران داریم که تقریبا در حال حاضر 20 درصد مردم تهران تحت پوشش شبکه فاضلاب هستند.
وزیر نیرو با اشاره به نیازمندی توسعه شبکههای تولید و توزیع برق در شهر تهران گفت: در شهر تهران 20 درصد مصرف برق به صورت تجاری، سه درصد کشاورزی ، 10 درصد صنعت و معدن، 43 درصد خانگی و 24 درصد عمومی است که نشان دهنده توسعه شبکههای تولید و توزیع برق به صورت سالانه است که حجم عظیمی از سرمایه گذاری در این بخش را میطلبد.
وزیر نیرو در ادامه این جلسه همکاری در جهت حذف سوختهای فسیلی، استفاده از برق و نصب سلولهای خورشیدی با مشارکت شهرداری، الزام در پیش بینی نصب مولدهای تولید پراکنده برق در طراحی ساختمانهای بلند مرتبه با هماهنگی سازمان مهندسی ساختمان، آزادسازی زمینهای زیر و اطراف خطوط هوایی فشار قوی و تامین منابع مالی مورد نیاز به این منظور، انتقال خطوط برق به زیر زمین، بررسی و بکارگیری ضوابط فنی در اجرای طرحهای عمرانی شهرداریها در بستر و حریم مجاری آبهای سطحی، همکاری در پیاده کردن مقررات ملی ساختمان و آیین نامه اجرای مربوطه در خصوص آب و برق، تخصیص زمینهای مناسب با کاربری تجهیزات شهری در طرح جامع جهت ایجاد تاسیسات و زیرساختهای توسعهای آب و برق با توجه به رشد جمعیت و تغییرات تراکم، ساخت و بکارگیری تونلها و کانالهای سرپوشیده برای تاسیسات آب و برق و تشکیل کمیته مشترک میان وزارت نیرو، شهرداری و شورای شهر را به عنوان پیشنهاد به اعضای شورای شهر تهران ارائه کرد.
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