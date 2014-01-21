فاضلاب عامل آلودگی آب پردیس

خبرآنلاین: شت فاضلاب در آب آشامیدنی، شکستن یک لوله آب رسانی کار دست اهالی پردیس داد و حالا نتایج نهایی تحقیقات مرکز بهداشت ثابت کرده شهروندان پردیس، واقع در شرق تهران، فاضلاب نوشیده اند و کارشان به تخت بیمارستان کشیده.

مسئولان ارشد استان می گویند تعداد از مسئولان دولتی که حواسشان نبوده مردم در معرض مسموم هستند، برکنار کرده اند و کم کم پای دادستان به عنوان مدعی العموم به این ماجرا باز می شود. دبیر مجمع نمایندگان استان تهران به خبر می گوید تعدادی از مسئولان محلی برکنار شده اند و تا زمان تعیین تکلیف توسط دادگاه، از کار معلق می شوند، ولی او تاکید می کند حریم و آبروی افراد را باید حفظ کرد، برای همین، نام، بی نام!

حسین طلا همچنین به خبر می گوید شهروندان پردیس مطمئن باشند دادگاه، پیگیر مسئله مسمومیت آنهاست و کسی در مجازات مقصران یا مسببان، کوتاهی نخواهد کرد، ولی روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی کشور به خبر گفته هنوز هیچ کس شکایتی در این باره به مسئولان قضایی تسلیم نکرده است، به بیان دیگر، هنوز پرونده ای با حضور شاکی خصوصی تشکیل نشده.

حالا دیگر دادستان این شهر است که باید تصمیم بگیرد پرونده مسمومیت را از کجا پیگیری کند. مسمومیتی که هفته پیش، باعث شد 3هزار و 500 پردیسی در بیمارستانها بستری شوند و البته، هیچ کس تاحالا بر اثر این مسمومیت، تلف نشده است.

دبیر مجمع نمایندگان استان تهران اما به خبر می گوید برای ما محرز شده دست کم قصور برخی از مسئولان دولتی، باعث این آلودگی گسترده شده ولی ما دلایلی مانند افتادن لاشه سگ در مخزن آب و یا آلودگی آب سنگین رادیواکتیو را رد می کنیم. چون این مسایل، از توی نظرات برخی از سایتها می آید و واقعیت ندارد.

حسین طلا همچنین توضیح می دهد: "شهروندانی که از مسمومیت اخیر آب پردیس، دچار مشکل شده اند، می توانند به مراجع قضایی مراجعه کنند، ولی ولی ما، پرونده را پس از تکمیل تمام جزئیات به دست مدعی العموم هم می رسانیم تا مسببان و مقصران، مجازات شوند."

او البته تاکید می کند مسئولان مقصر باید از مردمی که مسموم شده اند و خانواده آنها، دلجویی و عذرخواهی کنند، این حداقل کاری است که باید انجام شود.

آلودگی ویروسی همچنان در ابهام

با وجودی که گزارشهای تحقیقات مرکز بهداشتی نشان می دهد آلودگی به میکروب E.coli (ای کولای) عامل اصلی این مسمومیت است، ولی همچنان بخش دیگری از پرونده باز است: احتمال آلودگی ویروسی.

برخی از بیماران، با تابلوی علایم مسمومیت ویروسی به مراکز درمانی مراجعه کرده اند و هنوز نتایج تحقیقات درباره این بخش از پرونده اعلام نشده: آیا پردیسی ها باید نگران شیوع آلودگی ویروسی باشند؟

اینجاست که می توان انتظار داشت مردم این شهر، با تهیه آب معدنی، احتیاج خود را به آب شرب، رفع می کنند، چون تا اعلام نهایی نتیجه تحقیقات، نمی توان به سالم بودن آب این شهر، اعتماد کرد، سلامتی، ریسک پذیر نیست.

این ریسک پذیری از جنبه دیگری نیز بالا می رود، نشت فاضلاب به آب آشامیدنی مردم این شهر، بعد از اینکه شکستگی در لوله فاضلاب و آب، پیش آمد، هر لحظه ممکن است تکرار شود، چون در حال حاضر، با وجود مرمت محل حادثه، شبکه آب زیرزمینی در این شهر با شبکه فاضلاب همجواری دارد و احتمال می رود به دلیل شکست دوباره لوله های توزیع آب، دوباره مسمومیت گسترده دیگری رخ دهد.

شاید به همین دلیل است نمایندگان عضو مجمع استان تهران، تصمیم گرفته اند هر طور شده فردا با وزیر نیرو، جلسه مشترکی برگزار کنند تا مطمئن شوند این حادثه، دوباره پیش نمی آید. حسین طلا، در این باره به خبر می گوید: "فردا قرار است آقای چیت چیان، وزیر نیرو در جمع نمایندگان عضو مجمع نمایندگان استان تهران حاضر شود و درباره دلایل این حادثه، صحبت کند، چون ما باید مطمئن شویم مسببان این حادثه، تنبیه شده اند و دیگر این اتفاق تکرار نخواهد شد."

کودکان، بیشتر در معرض خطرند

این را هم باید در نظر داشت بیشتر مسموم شدگان؛ کودکان و نوجوانان بودند، بدن بزرگسالان، معمولا در مقابل میکروب E.coli مقاوم تر از کودکان و افراد نوبالغ است، با این حال، آلودگی به این میکروب، ممکن است فرد مسموم را بکشد. تابلوی بیماری کسانی که با مراکز درمانی پردیس مراجعه کرده اند نیز به صورت واضح، آلودگی میکروبیولوژی را نشان می داد، دل پیچه و دل درد که با علائمی مانند اسهال و استفراغ همراه است.

بیشتر گونه های این میکروب، بی خطر هستند، ولی گونه های بیماری زای این موجود میکروسکوپی، باعث بروز مسمومیت حاد در انسان می شود و حتی این مسمومیتها ممکن است به مرگ منجر شود. باکتری شناسان می گویند این میکروب در مدفوع انسانی یافت می شود و انتقال مدفوعی- دهانی راه عمده انتقال گونه‌های آسیب‌رسان این باکتری است. تاکنون، بیشترین موارد مسمومیت با این میکروب به دلیل خوردن سبزیجات و فرآورده های کشاورزی بود که با فاضلاب آبیاری می شدند و تاکنون مسمومیت گسترده به دلیل شیوع این عفونت در آب آشامیدنی گزارش نشده بود، برخی از گونه های این میکروب، حتی پس از رفع علایم مسمومیت نیز باعث نارسایی در کار کلیه ها می شوند. همچنین برخی از مسمومانی که این باکتری را بلعیده اند، ممکن است مبتلاء به بیماری همولتیک یورمیک شوند که اثرات آن حتی یک هفته پس از درمان نیز به شکل کاهش دفعات ادرار، احساس خستگی شدید و به زردی رنگ پوست و مخاطات ادامه دارد و در برخی موارد به کم خونی و نارسایی های قلبی منجر می شود.

آلودگی آب آشامیدنی، پس از آلودگی هوا، دومین عامل خطرآفرین در آلودگی های محیطی است. بسیاری از شهرهای کشور مانند شهرهای خوزستان و لرستان، از دسترسی به آب سالم محرومند.