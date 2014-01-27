اردوغان فردا در تهران

تسنیم: رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در حالی فردا (سه شنبه) برای دیدار با مقامات کشورمان وارد تهران می‌شود.

این سفر اردوغان در پی دعوت رسمی حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان صورت می‌گیرد و قرار است به مدت دو روز ادامه یابد. امضای توافقنامه های اقتصادی و راهبردی، رایزنی در مورد بحران سوریه و تعمیق روابط تهران - آنکارا در دستور کار مقامات دو کشور قرار دارد.

پیشتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در جریان نشست خبری با ˈاحمد داوود اوغلوˈ همتای ترکیه ای خود در آنکارا از دعوت رسمی روحانی از اردوغان خبر داد.

داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه پیشتر عنوان کرده بود در سفر اردوغان به تهران، توافقنامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه و شورای عالی همکاری دو کشور به امضا خواهد رسید.