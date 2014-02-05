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۱۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۱۹

کاترین اشتون نیمه اسفند در تهران 

کاترین اشتون، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده 1+5 در مذاکرات هسته‌ای با ایران، اوایل ماه مارس به تهران سفر می‌کند.

ایسنا: محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان پیش از این و در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل از کاترین اشتون، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای سفر به ایران دعوت کرد.

اشتون در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ و پس از دیدار با وزیر امور خارجه کشورمان اعلام کرد که به زودی به ایران سفری خواهد داشت.

قرار است وی اوایل مارس ( نیمه اسفند) سال جاری در دیداری رسمی با مقامات کشورمان به تهران سفر کند.

این اولین سفر رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، زن شماره یک اتحادیه اروپا به ایران است که هم‌زمان مسوولیت مذاکرات با ایران از سوی 1+5 را از 2009 تاکنون بر عهده داشته است.

کد مطلب 2406756

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