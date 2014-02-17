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۲۸ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۰۳

پهنای باند اینترنت ارزان شد/ جدول قیمت‌ها

با اعلام کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه خدمات اینترنت ADSL ارزان شد تا وزن اینترنت در سبد هزینه های خانوار 35 درصد کمتر شود.

وزیر ارتباطات از ابتدای فعالیت دولت یازدهم، کاهش قیمت اینترنت و افزایش سرعت و کیفیت آن را به مردم وعده داده بود. حالا با گذشت 6 ماه این خدمات تا سقف 35 درصد کاهش پیدا کرده است.

به گزارش مهر، قیمت هر STM1 پهنای باند اینترنت که مبلغی حدود 38 میلیون تومان محاسبه می شد به حدود 24 میلیون تومان کاهش پیدا کرده است.

سرعت بر مبنای بیت بر ثانیه

تعرفه به ریال

 64 کیلو

 564200

 128 کیلو

 1128400

 256 کیلو

 1692600

 512 کیلو

 2821000

 1024 کیلو

 5077800

 2048 کیلو

 9027200

 4 مگا

 15233400

 8 مگا

 25389000

 20 مگا

 51342200

 34 مگا

 72217600

 100 مگا

 186186000

 155 مگا برابر یک STM1

 240349200
 


 کاهش 20 درصدی تعرفه حجم اینترنت کاربران

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه حجم استفاده از اینترنت ارائه شده از طریق فناوری ADSL را برای کاربران نهایی نیز به میزان 20 درصد و به صورت یکنواخت در کلیه سطوح کاهش داد.

سطوح تعرفه

بازه حجم ترافیک برمبنای گیگابیت

تعرفه هر گیگابایت

ملاحظات

سطح اول

5 > حجم> 1

36000

-

سطح دوم

10 > حجم> 5

28000

تا 5 گیگابایت مطابق تعرفه سطح اول و مابقی مطابق تعرفه سطح دوم

سطح سوم

20 > حجم> 10

24000

تا 5 گیگابایت مطابق تعرفه سطح اول، بیش از 5 تا 10 گیگابایت مطابق تعرفه سطح دوم و مابقی مطابق تعرفه سطح سوم

سطح چهارم

40 > حجم> 20

20000

تا 5 گیگابایت مطابق تعرفه سطح اول، بیش از 5 تا 10 گیگابایت مطابق تعرفه سطح دوم، بیش از 10 تا 20 گیگابایت مطابق تعرفه سطح سوم و مابقی مطابق تعرفه سطح چهارم

سطح پنجم

40<حجم

16000

تا 5 گیگابایت مطابق تعرفه سطح اول، بیش از 5 تا 10 گیگابایت مطابق تعرفه سطح دوم، بیش از 10 تا 20 گیگابایت مطابق تعرفه سطح سوم، بیش از 20 تا 40 گیگابایت مطابق تعرفه سطح چهارم و مابقی مطابق تعرفه سطح پنجم
 

اطلاعات تکمیلی را اینجا بخوانید.

کد مطلب 2406921

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