وزیر ارتباطات از ابتدای فعالیت دولت یازدهم، کاهش قیمت اینترنت و افزایش سرعت و کیفیت آن را به مردم وعده داده بود. حالا با گذشت 6 ماه این خدمات تا سقف 35 درصد کاهش پیدا کرده است.
به گزارش مهر، قیمت هر STM1 پهنای باند اینترنت که مبلغی حدود 38 میلیون تومان محاسبه می شد به حدود 24 میلیون تومان کاهش پیدا کرده است.
|
سرعت بر مبنای بیت بر ثانیه
|
تعرفه به ریال
|
64 کیلو
|
564200
|
128 کیلو
|
1128400
|
256 کیلو
|
1692600
|
512 کیلو
|
2821000
|
1024 کیلو
|
5077800
|
2048 کیلو
|
9027200
|
4 مگا
|
15233400
|
8 مگا
|
25389000
|
20 مگا
|
51342200
|
34 مگا
|
72217600
|
100 مگا
|
186186000
|
155 مگا برابر یک STM1
|
240349200
کاهش 20 درصدی تعرفه حجم اینترنت کاربران
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه حجم استفاده از اینترنت ارائه شده از طریق فناوری ADSL را برای کاربران نهایی نیز به میزان 20 درصد و به صورت یکنواخت در کلیه سطوح کاهش داد.
|
سطوح تعرفه
|
بازه حجم ترافیک برمبنای گیگابیت
|
تعرفه هر گیگابایت
|
ملاحظات
|
سطح اول
|
5 > حجم> 1
|
36000
|
-
|
سطح دوم
|
10 > حجم> 5
|
28000
|
تا 5 گیگابایت مطابق تعرفه سطح اول و مابقی مطابق تعرفه سطح دوم
|
سطح سوم
|
20 > حجم> 10
|
24000
|
تا 5 گیگابایت مطابق تعرفه سطح اول، بیش از 5 تا 10 گیگابایت مطابق تعرفه سطح دوم و مابقی مطابق تعرفه سطح سوم
|
سطح چهارم
|
40 > حجم> 20
|
20000
|
تا 5 گیگابایت مطابق تعرفه سطح اول، بیش از 5 تا 10 گیگابایت مطابق تعرفه سطح دوم، بیش از 10 تا 20 گیگابایت مطابق تعرفه سطح سوم و مابقی مطابق تعرفه سطح چهارم
|
سطح پنجم
|
40<حجم
|
16000
|
تا 5 گیگابایت مطابق تعرفه سطح اول، بیش از 5 تا 10 گیگابایت مطابق تعرفه سطح دوم، بیش از 10 تا 20 گیگابایت مطابق تعرفه سطح سوم، بیش از 20 تا 40 گیگابایت مطابق تعرفه سطح چهارم و مابقی مطابق تعرفه سطح پنجم
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