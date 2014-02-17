وزیر ارتباطات از ابتدای فعالیت دولت یازدهم، کاهش قیمت اینترنت و افزایش سرعت و کیفیت آن را به مردم وعده داده بود. حالا با گذشت 6 ماه این خدمات تا سقف 35 درصد کاهش پیدا کرده است.



به گزارش مهر، قیمت هر STM1 پهنای باند اینترنت که مبلغی حدود 38 میلیون تومان محاسبه می شد به حدود 24 میلیون تومان کاهش پیدا کرده است.

سرعت بر مبنای بیت بر ثانیه تعرفه به ریال 64 کیلو 564200 128 کیلو 1128400 256 کیلو 1692600 512 کیلو 2821000 1024 کیلو 5077800 2048 کیلو 9027200 4 مگا 15233400 8 مگا 25389000 20 مگا 51342200 34 مگا 72217600 100 مگا 186186000 155 مگا برابر یک STM1 240349200



کاهش 20 درصدی تعرفه حجم اینترنت کاربران



کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه حجم استفاده از اینترنت ارائه شده از طریق فناوری ADSL را برای کاربران نهایی نیز به میزان 20 درصد و به صورت یکنواخت در کلیه سطوح کاهش داد.

سطوح تعرفه بازه حجم ترافیک برمبنای گیگابیت تعرفه هر گیگابایت ملاحظات سطح اول 5 > حجم> 1 36000 - سطح دوم 10 > حجم> 5 28000 تا 5 گیگابایت مطابق تعرفه سطح اول و مابقی مطابق تعرفه سطح دوم سطح سوم 20 > حجم> 10 24000 تا 5 گیگابایت مطابق تعرفه سطح اول، بیش از 5 تا 10 گیگابایت مطابق تعرفه سطح دوم و مابقی مطابق تعرفه سطح سوم سطح چهارم 40 > حجم> 20 20000 تا 5 گیگابایت مطابق تعرفه سطح اول، بیش از 5 تا 10 گیگابایت مطابق تعرفه سطح دوم، بیش از 10 تا 20 گیگابایت مطابق تعرفه سطح سوم و مابقی مطابق تعرفه سطح چهارم سطح پنجم 40<حجم 16000 تا 5 گیگابایت مطابق تعرفه سطح اول، بیش از 5 تا 10 گیگابایت مطابق تعرفه سطح دوم، بیش از 10 تا 20 گیگابایت مطابق تعرفه سطح سوم، بیش از 20 تا 40 گیگابایت مطابق تعرفه سطح چهارم و مابقی مطابق تعرفه سطح پنجم

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