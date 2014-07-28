گنبد آهنین یا گنبد نمدی؟!

مجله مهر- شیدا علی اکبر شیرازی : رژیم صهیونیستی بالاخره مجبور شد برای آن‌که شهرک نشین‌ها نفسی راحت بکشند، آتش بس 24 ساعته ای را برای روز عید فطر بپذیرد. این در حالی است که تعطیلات عیدفطر امسال برای شهروندان غزه که نه آب دارند و نه برق، نشانه ای برای ملت‌ها و دولت‌های عرب است که برادران مسلمان خود را برای نزدیکی به دولت صهیونیست رها کرده و شاهد کشتار آنها هستند.

صهیونیست ها سال‌هاست با ادعای ایجاد «گنبد آهنین» در برابر حملات به مواضع‌شان،به وجود آن افتخار می کنند. آنها چنان اطیمنان خاطری به شهروندان خود داده اند که اقدامات فاشیستی علیه مردم غزه کوچک ترین آسیبی به آنها وارد نخواهد کرد.اما موفقیت‌های اخیر حماس نشان داده این گنبد نه تنها آهنین نبود، بلکه به نظر می رسد به جای آهن، نمدین است .(cartoon movement)

بوکو حرام آتشی بر جان آفریقا است. این گروهک تروریتسی که دست پرورده غرب و رژیم‌های اطلاعاتی ماسونی است، با هدف تخریب اسلام ناب در قاره سیاه فعالیت می کند...)gulf news(

درخواست‌های جامعه جهانی به سازمان ملل همانند رساندن پیام مهمی به دربان یک خانه است، دربانی که ارتباطش با اربابش دور و البته دور از دسترس است . سازمان ملل متحد عملا در پروژه رژیم صهیونستی و آمریکا در حال بازی خوردن است .)gulf news(

و باز هم رسانه‌های جهانی و سکوت در مقابل کشتار بی رحمانه زنان و کودکان. آن‌چه که به نظر می رسد این است که این سکوت، نتیجه‌ای جز پایمال کردن خون غیر نظامیان نخواهد داشت.)gulf news(

غزه بدون برق، بدون بیمارستان و کمک های جهانی بیش از یک هزار شهروندش را از دست داد. در حالی که جهان مدرن گرفتار جام جهانی فوتبال بود.)arab news(

آتش بسی که به کشتار منجر می شود. رژیم صهیونیستی وزارت جنگ دارد و کابینه جنگ تشکیل می دهد تا در مورد صلح بحث کنند ! مجموعه از تناقضاتی دردناک.)arab news(

کبوتر صلح قربانی کرکس مرگ می شود . آتش جنگ را صهیونیست‌ها بر خانه و کاشانه مردم مظلوم غزه می‌ریزند.)lattuf cartoon(

عید فطر مبارک ، عیدی در میان مخروبه غزه !)lattuf cartoon(

سرنوشت نامعلوم هواپیمای مالزیایی به یکی از مسائل مهم در روابط روسیه و غرب تبدیل شده است . به طوری که تحریم ها فراگیر و قطع رابطه در بخش های اقتصادی، تنها گوشه‌هایی از پیامدهای این بحران است.(cartoon movement)

پروازهای مرگ ، از مالزی تا تایلند ، اوکراین، هلند و بخش هایی از آفریقا ، ایرباس بوئینگ و حتی هواپیماهای مک دانلد داگلاس. چه رویدادی در انتظار خطوط هوایی است؟)cagle(