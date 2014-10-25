ورزش دهلران در پیچ خم مشکلات/ وزرشکارانی که با هزینه های شخصی به مسابقات اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، از دیر باز تاکنون ورزش مورد تاکید همگان بوده است و در این راستا دولت ها تلاش های فراوانی برای پویایی جامعه به خصوص جوانان و رشد استعدادهای ورزشی آنها کرده اند، تا توانسته باشند در جهت علاوه بر نشاط آوری در جامعه، حضور در مسابقات بین المللی و از طرفی پرکردن اوقات فراغت آنها گامی برداشته باشند.

شهرستان دهلران یکی از شهرستانهای با استعداد ورزشی استان ایلام است که ورزشکارن آن در سالهای گذشته توانسته اند به خوبی در همه عرصه های ورزشی خوش بدرخشند و علاوه بر موفقیت های استانی و کشوری موفقیت های بین المللی کسب کنند، اما متاسفانه نبود اسپانسر مالی و از طرفی عدم حمایت قاطع مسئولان در استان از ورزشکاران باعث شده بیشتر ورزشکاران بدون در یافت مزد و حتی با هزینه شخصی خود به مسابقات قهرمانی استان و حتی کشوری اعزام شوند.

همین امر موجب شده که بیشتر باشگاه های ورزشی بدهکار شوند و به خاطر بدهکاری و عدم توجه و حمایت جدی مسئولان ورزشکاران آرام آرام از صحنه های ورزشی کنار بروند. چند تن از مسئولان و دست اندرکاران ورزش استان در گفتگو با مهر مشکلات ورزشکاران ایلامی را بررسی کردند.

ورزش دهلران غریب واقع شده است

رئیس هیئت کوهنوردی شهرستان دهلران گفت: متاسفانه در چند سال گذشته ورزش دهلران در استان ایلام غریب واقع شده است.

جواد فعلی در گفتگو با مهر بیان داشت: ورزش باعث نشاط در جامعه می شود و توسعه ورزش در جامعه باعث خواهد شد مشکلات و معضلات اجتماعی به حداقل برسد.

وی عنوان کرد: ورزش دهلران و ورزشکاران این شهرستان دچار فقر مالی شده اند و برای ادامه فعالیت های ورزشی خود با مشکل روبرو شده اند.

رئیس هیئت کوهنوردی شهرستان دهلران اظهار داشت: دهلران یکی از شهرستانهای با استعداد در زمینه نعمت های خدادادی است و همین باعث شده که شرکت های فراوان نفتی و غیر نفتی در این شهرستان فعالیت کنند که می طلبد مسئولان استان و شهرستان با رایزنی با این شرکت ها به کمک ورزش دهلران بشتابند.

این ورزشکار دهلرانی تصریح کرد: با توجه به اینکه در شهرستان دهلران مجتمع های تفریحی و رفاهی وجود ندارد مسئولان می توانند با تخصیص اعتبار دیوار سنگ نوردی ایجاد کنند تا جوانان به سمت ورزش سوق پیدا کنند.

فعلی گفت: انتظار داریم مسئولان وارد گود شوند و به حمایت همه جانبه ورزشکاران به خصوص جوانان بشتابند.

تیم فوتبال فجر دهلران با ماشین شخصی به مسابقات دسته سه کشور اعزام می شوند

مدیر عامل تیم فوتبال فجر دهلران گفت: متاسفانه مسئولان استانی برای حل مشکلات ورزش جلسات فراوانی تشکیل می دهند ولی در عمل همه در حد شعار هستند.

اسد آبسالان عنوان کرد: تیم فجر دهلران نماینده ایلام در لیگ دسته سه کشور است ولی متاسفانه عدم همکاری و توجه مسئولان باعث شده بچه های این تیم با چهار دستگاه پراید شخصی عازم مسابقه با تیم فوتبال اراک شوند.

آبسالان افزود: به راستی اگر در این مسافت طولانی بچه های که با عشق فوتبال را دنبال می کنند اتفاق ناگواری رخ می داد مسئولان ورزش استان چه جوابی به خانواده های این ورزشکارن می دادند.

مدیر عامل تیم فجر دهلران تصریح کرد: تیم فجر با هزینه شخص و همکاری بچه های تیم اداره می شود به طوری که بیشتر کسانی که در تیم فجر بازی می کنند به صورت افتخاری و بدون یک ریال ثبت قرارداد مالی بازی می کنند که شاید از معدود تیمهای حاضر در لیگ دسته سوم کشور باشیم که قرارداد مالی با بازیکنان نداریم.

درصورت عدم توجه مسئولان تیم فجر منحل خواهد شد

وی بیان داشت: متاسفانه کل کمک مالی که هئیت فوتبال استان و اداره ورزش و جوانان شهرستان دهلران به تیم فجر برای شرکت در این مسابقات پراخت کرده اند دو میلیون و 500 هزار تومان است که درحال حاضر ما حدود 15میلیون تومان بدهکار هستیم و تا پایان فصل حدود 40 میلیون تومان هزینه پیش بینی می کنیم.

آبسالان عنوان کرد: علاوبر هزینه تیم متاسفانه هزینه ایاب ذهاب داورو ناظر فدارسیون، غذا، خوابگاه و حتی خط کشی زمین به عهده ما است و این در حالی است که موقع اعزام تیم فجربه مسابقات خود ما برای ایاب ذهاب، خوابگاه و حتی غذا مشکل داریم چون هیچ گونه اسپانسر مالی نداریم.

وی گفت: مسئولان باید برای مشکلات ورزش در کل استان ایلام به خصوص شهرستان دهلران چاره اندیشی کنند چرا که بعداز 22 سال باشگاه داری دیگر توان ادامه کار را نداریم و در صورتی که مسئولان به مشکلات مالی ورزشکاران توجه نکنند اعضای هیئت مدیره تیم فجر مجبور هستند تیم را منحل کنند و از دنیای ورزش و فوتبال خداحافظی کنیم.

هیئت تکواندو دهلران 9 میلیون تومان بدهکار است

رئیس هیئت تکواندو شهرستان دهلران بیان داشت: همه ما از ورزش دل زده شدیم ولی دریغ از نگاه مسئولان به ورزش و ورزشکار در استان ایلام که بیشتر آنها مقام آور هستند.

سید نصرالله موسوی درگفتگو با مهر افزود: در طول 23 سال گذشته ما قهرمانان زیادی در شهرستان دهلران پرورش دادیم ولی عدم توجه مسئولان به آنها باعث شده خیلی از این ورزشکارن از ورزش کنار گیری کنند.

وی اظهار داشت: متاسفانه بیشتر جلساتی که برای حل مشکلات ورزش تشکیل می شود تشریفاتی هستند و این نشان از بی توجهی مسئولان به امر ورزش است.

رئیس هئیت تکواندو شهرستان دهلران گفت: در حال حاضر هئیت تکواندو به خاطر اعزام ورزشکارن به مسابقات 9 میلیون تومان بدهکار است که توان پرداخت این بدهکاری را نداریم.

وی تصریح کرد: در سال جاری حدود 40 نفر ورزشکار به مسابقات اعزام کردیم که حدود چهار میلیون تومان هزینه آنها بوده که اداره ورزش وجوانان حدود 200 هزار تومان به ما کمک کرده است هرچند خود این اداره دارای مشکلات مالی فراوانی است ولی دریغ از کمک ادارت و ارگانهای دولتی که در شهرستان وجود دارند.

این مربی تکواندو بیان داشت: مشکلات و وضعیت مرداب گونه ورزش دهلران باید حل شود و با جلسه مشکلات ورزش حل نخواهد شد.

موسوی اظهار داشت: دلسوزان ورزش دارند آرام آرام کنار می روند که این زنگ خطری است برای ورزش دهلران چرا که ما دیگر توان اداره و اعزام ورزشکارن را بادست خالی و بالا رفتن بدهی نداریم.

برای اعزام ورزشکاران مشکل مالی روبرو هستیم

مدیر اداره ورزش و جوانان دهلران گفت: این شهرستان دارای استعدادهای خوبی در بسیاری از رشته های ورزشی است به طوریکه در سال جاری ورزشکاران این شهرستان موفق به کسب 24 مدال در مسابقات کشوری و 48 نشان در مسابقات استانی شده اند.

عادل جامخانه درگفتگو با مهر افزود: حدود دو هزار و 227 ورزشکار در رشته های مختلف در قالب 42 هیئت ساماندهی و فعالیت های ورزشی خود را دنبال می کنند.

وی بیان داشت: سرانه ورزشی در این شهرستان 81 درصد در مترمربع است که با افتتاح سالن های ورزشی نیمه کاره این درصد افزایش خواهد یافت.

مدیر اداره ورزش وجوانان شهرستان دهلران اظهار داشت: در سال جاری شهرستان دهلران توانسته میزبانی 19 مسابقه قهرمانی استان، برگزاری 30 مسابقه قهرمانی شهرستان، اعزام به 13 مسابقه کشوری و اعزام به 15 مسابقه قهرمانی استان فعالیت های ورزشی را دنبال کند.

جامخانه افزود: با توجه به استعدادهای ورزشی و کسب عناوین برتر بین المللی، کشوری و استانی از سوی ورزشکاران این شهرستان تامین اعتبار برای فعالیت هیات های ورزشی امری ضروری است.

وی افزود: خوشبختانه در شهرستان دهلران باهمت مسئولان استانی و شهرستانی اقدامات خوبی به لحاظ تامین امکانات و فضاهای ورزشی صورت گرفته است.

وی بیان داشت: با توجه به استعدادهای به القوه ورزشکاران این شهرستان می طلبد برای اعزام ورزشکاران و تیم های ورزشی به مسابقات نگاه ویژه ای شود تا شاهد رفع مشکلات ورزشکاران با استعداد این شهرستان شویم.

امسال 5میلیارد ریال اعتبار به ورزش دهلران تخصیص یافته است

فرماندار دهلران گفت: امروز دولت با ایجاد فضاهای ورزشی و به ویژه در روستاها در صدد افزایش سرانه فضاهای ورزشی در شهرستان است.

امید علی سبزی درگفتگو با مهر اظهار داشت: ورزشکاران باید با پشتکار و تلاش و توجه به منش و اخلاق پهلوانی در عرصه های مختلف افتخار آفرینی کنند.

وی عنوان کرد: متولیان ورزش وظیفه دارند بستر را برای این مهم فراهم و به نیازها و خواسته های ورزشکاران توجه داشته جدی داشته باشند.

وی تصریح کرد: ورزشکاران در سطح شهرستان دهلران مشکلات فراوانی از لحاظ مالی دارند که ما نسبت به حل مشکلات آنها بی تفاوت نیستیم و برای حداقل رساندن این مشکلات تلاش خواهیم کرد.

فرماندار دهلران بیان داشت: امسال در کمیته برنامه ریزی شهرستان دهلران بیش از پنج میلیارد ریال برای ورزش شهرستان اعتبار تخصیص یافته است.

سبزی عنوان کرد: این اعتبار برای احداث سالن های ورزشی، زمین چمن دهلران و تعمیر و مرمت اماکن ورزشی استفاده می شود.

فرماندار شهرستان دهلران گفت: برای حل مشکلات ورزش دهلران از هیچ کمکی دریغ نخواهم کرد و در این راستا قطعا" رایزنی های با مدیر کل ورزش وجوانان استان خواهم داشت.

گزارش: مجتبی کاور