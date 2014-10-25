به گزارش خبرنگار مهر، حسین عالی‌نژاد صبح شنبه در نشست توسعه روستایی که با حضور دهیاران و شوراهای اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: دولت تدبیر و امید نگاه ویژه‌ای به روستاها دارد و دهیاران و شوراها نقش اصلی در توسعه روستایی دارند و دارای یک جایگاه ویژه و قانونی در نظام اسلامی است.

مدیر کل دفتر امور روستایی استانداری بوشهر افزود: با توجه به اینکه برنامه ششم در حال تدوین است، پیشنهادات شوراها و دهیاران می‌تواند اثر گذار باشد چون آنها با مسائل روستا در ارتباط هستند.

عالی نژاد ادامه داد: استاندار بوشهر نگاه ویژه‌ای به روستاها دارد و در جلسات هم اندیشی بخش‌ها شخصا حضور یافته و از نزدیک مسائل و مشکلات را پیگیری می‌کند و در بحث عمران روستایی اقدام موثری صورت گرفته و برای تمامی روستاهای بالای ۹۰۰ نفر جمعیت چمن مصنوعی ساخته می شود.

احداث پارک محلی، بهسازی معابر و آبرسانی روستاها

وی اضافه کرد: در سطح استان ۵۰ روستای واجد شرایط که از امکانات ورزشی محروم بودند شناسایی شده که کار آنها توسط بنیاد مسکن آغاز شده و علاوه بر آن نیز در شهرستان عسلویه از محل ارزش افزوده، ۱۵ زمین چمن مصنوعی در آنجا ساخته می شود که تا دهه فجر به بهره‌برداری می‌رسد.

عالی نژاد با بیان اینکه احداث پارک محلی، بهسازی معابر و آبرسانی روستا از تاکیدات استاندار بوشهر است، از تلاش‌ها و پیگیری‌های فرماندار دشتی به واسطه تلاش‌های صورت گرفته در بحث عمران روستاها و استقرار تیم نوآروان سلامت در روستای زیارت ساحلی تقدیر و تشکر کرد.

افزایش چهار درصدی تخصیص اعتبارات دهیاری‌ها

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری بوشهر تصریح کرد: در حوزه مسائل عمران روستایی حرکت‌های خوبی در حال انجام است و اعتباراتی که در اختیار دهیاران قرار گرفته روند افزایشی داشته به طوری که از محل ارزش افزوده در ۵ ماهه سال گذشته سه میلیارد ریال به دهیاران پرداخت شده و در سال جاری ۱۲ میلیارد ریال در اختیار آنها قرار گرفته که افزایش چهار درصدی نشان می‌دهد.

وی در خصوص مهاجرت از روستا نیز گفت: در همایشی که اخیرا با حضور رئیس جمهور در مرکز کشور برگزار شد ایشان دستور دادند که تیمی در مجموعه دولت تشکیل و علت مهاجرت از روستا بررسی کنند.