صعود مقتدرانه نوجوانان جودوکار خراسان شمالی به فينال ليگ آينده سازان کشور

کورورش خسرویار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مبارزه های هفته سوم لیگ جودوی نوجوانان کشور(آینده سازان)، از مشخص شدندپنج تیم راه یافته به مرحله نهایی این رقابت ها خبر داد و افزود: جودوکاران نوجوان خراسان شمالی هم با اقتدار به فینال این مسابقات راه یافتند.

وی اضافه کرد: رقابتهای هفته سوم لیگ نوجوانان(آینده سازان المپیک) در سالن شهید افراسیابی تهران با حضور ۲۶ تیم شرکت کننده در دو گروه برگزار شد که که از هر گروه دو تیم اول به صورت مستقیم به مرحله نهایی راه یافتند و تیم های سوم هم با یکدیگر مبارزه کردند تا در نهایت تیم برنده جواز حضور در هفته چهارم لیگ را به دست آورد.

خسرویار افزود: در گروه الفت این مسابقات نیروی مقاومت با ۳۳ امتیاز و تفاضل ۷۵ صدرنشین شد، امید چناران با ۳۳ امتیاز تفاضل ۷۱ به مقام دوم رسید و مدرسه جودو استاد مدنی با همین امتیاز و همین مقدار تفاضل به دلیل قبول شکست برابر نماینده چهارم در مکان سوم ایستاد.

به گفته وی در گروه ب هم، موسسه مالی و اعتباری میزان خراسان شمالی با ۳۶ امتیاز و به تنهايي صدر جدول را از آن خود کرد، آینده داران پارس با قبول شكست در برابر ميزان ۳۳ امتیاز در جایگاه دوم ایستاد و شاهین بوشهر هم با ۳۰ امتیاز سوم شد.

خسرویار اظهار داشت: بر این اساس تیمهای اول و دوم راهی مرحله بعد شدند و بین شاهین بوشهر و مدرسه جودو شهید مدنی نیز مبارزه برگزار شد و نماینده بوشهر موفق شد با غلبه بر رقیب البرزی خود به جمع پنج تیم نهایی صعود کند.