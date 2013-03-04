میزان خراسان شمالی به مصاف پاس خراسان رضوي مي رود

کوروش خسرویار در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هفته سوم نهمین دوره رقابت های لیگ جودو دسته برتر باشگاههای کشور با عنوان جام ولایت، از صبح سه شنبه هفته جاري؛ 15 اسفندماه درمحل سالن شهید افراسیابی تهران آغاز مي شود و در مهمترین دیدار اين هفته نیز تیم موسسه مالی و اعتباری میزان خراسان شمالی به مصاف پاس ثامن الحجج خراسان رضوی خواهد رفت.

وي با بيان اينكه در دو هفته گذشته ليگ برتر جودو، پنج مرحله از مسابقات برگزار شده است، اظهار داشت: در مرحله ششم تيم ميزان خراسان شمالي ابتدا به مصاف پاس ثامن الحجج خراسان رضوی مي رود و سپس در همين روز در مراحل هفتم و هشتم ليگ با تيم هاي نفت مسجد سليمان و دانشگاه آزاد اسلامي ديدار خواهد كرد.

به گفته خسرويار تيم استان در ديدارهاي رفت ليگ برتر جودو برابر تيم هاي نفت مسجد سليمان و پاس ثامن الحجج خراسان رضوی به برتري رسيده بود اما مبارزه مقابل دانشگاه آزاد اسلامي را واگذار كرده بود.

وي در ادامه اظهار داشت: اعضای تیم موسسه مالي و اعتباري ميزان خراسان شمالي را در وزن 60 کیلوگرم بهزاد وحدانی و سعید رضاییان، در 66 کیلو مصطفی دلیریان و مختار خورنگ، در 73 کیلو الياس علي اكبري، سعید مولایی و علی فرزانه(مصدوم)، در 81 کیلو محسن بخشایی و حامد ملک محمدی، در 90 کیلو علی محمدنیا و یونس ولی زاده، در 100 کیلو ژاکوب آواکیان و مجتبی قادری قهرمانلو و در وزن 100+ کیلوگرم ابراهیم قجر و مسعود حاجی پور مقدم تشکیل داده اند.

خسرویار که خود سرپرستی تیم استان را در رقابت های لیگ برتر بر عهده دارد، اظهار داشت: 12 نفر از 14 ورزشکار حاضر در تیم جودو موسسه مالی و اعتباری میزان خراسان شمالی، از جودوکاران بومی استان هستند و مربیگری این تیم نيز بر عهده رضا مهنان؛ مربي ارزنده خراسان شمالي است.

وي یادآور شد: تاكنون و تا پايان هفته دوم رقابت هاي ليگ برتر جودو و دور پنجم اين مسابقات تيم پاس ثامن الحجج خراسان رضوی با 12 امتیاز و تفاضل مثبت 14 در مكان نخست جدول رده بندي قرار دارد، دانشگاه آزاد اسلامی با 12 امتیاز و تفاضل مثبت 13 دوم است و تيم موسسه مالی اعتباری میزان نيز با 12 امتیاز و تفاضل مثبت 10 در رده سوم ايستاده است.

به گزارش خبرنگار مهر، نهمین دوره رقابت های لیگ برتر جودو باشگاههای کشور با عنوان جام ولایت با حضور شش تیم از 13 دی ماه آغاز شده و بر اساس برنامه تا پايان سال جاري به اتمام مي رسد.