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۳ آبان ۱۳۹۳، ۱۳:۵۱

در گفتگو با مهر اعلام شد:

3 سال متوالی خشکسالی متوسط تا شدید در 8 استان/ تهران، البرز و خراسان بحرانی ترین مناطق

3 سال متوالی خشکسالی متوسط تا شدید در 8 استان/ تهران، البرز و خراسان بحرانی ترین مناطق

رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی از خشکسالی شدید تا متوسط برای سه سال متوالی در هشت استان کشور از جمله استان تهران خبر داد.

شاهرخ فاتح در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در یک ماهه انتهایی سال زراعی 92-93 منتهی به پایان شهریور ماه یک سوم شمالی کشور شرایط خشکسالی ضعیف متوسط تا شدید را داشتند و مناطقی از گیلان و مازندران دچار خشکسالی بسیار شدید بودند.

وی افزود: در 6 ماهه انتهایی سال زراعی گذشته یعنی فصل بهار و تابستان 93 مناطقی از شمال، غرب و شمال غرب کشور خشکسالی متوسط تا شدید و استان گیلان دچار خشکسالی شدید و بسیار شدید بود.

رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی اظهار داشت: در سال زراعی گذشته یک سوم شمالی کشور به ویژه اردبیل، سمنان، تهران، البرز، خراسان شمالی، خراسان رضوی و گلستان خشکسالی های متوسط، شدید و بسیار شدید داشتند.

خشکسالی

فاتح تصریح کرد: در 24 ماه گذشته یعنی دو سال زراعی پیاپی استان های البرز، تهران، قم، سمنان، اردبیل، همدان، خراسان رضوی، خراسان شمالی و گلستان درگیر خشکسالی متوسط تا شدید بودند که البته استان های خراسان شمالی، سمنان و تهران در این مدت خشکسالی بسیار شدید داشتند.

به گفته وی در 36 ماه گذشته یعنی سه سال زراعی پیاپی مناطقی از غرب، شمال و شرق کشور به ویژه خراسان شمالی دچار خشکسالی متوسط تا شدید بودند.

رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی یادآور شد: هرچه مدت زمانی که استان ها با خشکسالی دست و پنجه نرم می کنند طولانی تر باشد یعنی بحران در این استان ها در زمینه خشکسالی جدی تر است و مسئولان باید در این مناطق با برنامه ریزی اصولی این معضل را با جدیت پیگیری کنند.

فاتح تاکید کرد: بر این اساس استانهای تهران، البرز، قم، سمنان، اردبیل، همدان، خراسان و گلستان و به ویژه خراسان شمالی مناطقی اند که حدود دو تا سه سال متوالی است دچار خشکسالی هستند و بایستی برنامه ریزی مدونی برای مقابله با بحران در این استانها انجام شود.

کد مطلب 2409195

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