3 سال متوالی خشکسالی متوسط تا شدید در 8 استان/ تهران، البرز و خراسان بحرانی ترین مناطق

شاهرخ فاتح در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در یک ماهه انتهایی سال زراعی 92-93 منتهی به پایان شهریور ماه یک سوم شمالی کشور شرایط خشکسالی ضعیف متوسط تا شدید را داشتند و مناطقی از گیلان و مازندران دچار خشکسالی بسیار شدید بودند.

وی افزود: در 6 ماهه انتهایی سال زراعی گذشته یعنی فصل بهار و تابستان 93 مناطقی از شمال، غرب و شمال غرب کشور خشکسالی متوسط تا شدید و استان گیلان دچار خشکسالی شدید و بسیار شدید بود.

رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی اظهار داشت: در سال زراعی گذشته یک سوم شمالی کشور به ویژه اردبیل، سمنان، تهران، البرز، خراسان شمالی، خراسان رضوی و گلستان خشکسالی های متوسط، شدید و بسیار شدید داشتند.

فاتح تصریح کرد: در 24 ماه گذشته یعنی دو سال زراعی پیاپی استان های البرز، تهران، قم، سمنان، اردبیل، همدان، خراسان رضوی، خراسان شمالی و گلستان درگیر خشکسالی متوسط تا شدید بودند که البته استان های خراسان شمالی، سمنان و تهران در این مدت خشکسالی بسیار شدید داشتند.

به گفته وی در 36 ماه گذشته یعنی سه سال زراعی پیاپی مناطقی از غرب، شمال و شرق کشور به ویژه خراسان شمالی دچار خشکسالی متوسط تا شدید بودند.

رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی یادآور شد: هرچه مدت زمانی که استان ها با خشکسالی دست و پنجه نرم می کنند طولانی تر باشد یعنی بحران در این استان ها در زمینه خشکسالی جدی تر است و مسئولان باید در این مناطق با برنامه ریزی اصولی این معضل را با جدیت پیگیری کنند.

فاتح تاکید کرد: بر این اساس استانهای تهران، البرز، قم، سمنان، اردبیل، همدان، خراسان و گلستان و به ویژه خراسان شمالی مناطقی اند که حدود دو تا سه سال متوالی است دچار خشکسالی هستند و بایستی برنامه ریزی مدونی برای مقابله با بحران در این استانها انجام شود.