به گزارش خبرنگار مهر، کنسرت مازیار فلاحی که پیش از این قرار بود در تاریخ ۱ آبان ماه و طی 2 سانس در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی برگزار شود توسط مسئولان این سالن لغو شد. این در حالی است که از سوی دفتر موسیقی معاونت هنری وزارت ارشاد اعلام شده بود که برگزاری کنسرت بعد از 2 روز عزای عمومی به مناسبت رحلت آیت‌الله مهدوی کنی بلامانع است.

همچنین کنسرت محمد علیزاده دیگر خواننده موسیقی پاپ نیز که به دلیل رحلت حضرت آیت الله مهدوی کنی لغو شد و قرار بود در تاریخ 2 آبان ماه در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شود، بر اساس اعلام مسئولان این مجموعه و با وجود مجوز اداره اماکن عمومی ناجا و دفتر موسیقی وزارت ارشاد بار دیگر لغو شد.

لغو کنسرت این 2 خواننده موسیقی پاپ که برگزار کننده کنسرت آنها به ترتیب توسط 2 شرکت «آوای فروهر» و «ایران گام» بودند، با انتشار عکس های مجوزهای این 2 کنسرت در صفحه‌های شخصی و مجازی فلاحی و علیزاده همراه شد.

شرکت‌های برگزار کننده این 2 کنسرت هم در اطلاعیه هایی جداگانه ضمن پوزش از مخاطبان خود و قول برگزاری کنسرت ها در تاریخ دیگر، از آنها خواسته اند تا در صورت عدم تمایل از طریق مراکزی که برای تهیه بلیت خود اقدام کرده بودند، بلیت خود را پس بگیرند.

میلاد حسینی مدیر روابط عمومی شرکت آوای فروهر هم با انتقاد از شرایط پیش آمده توضیح داد: ما برای مجوز کنسرت مازیار فلاحی تمام کارهای اداری را انجام داده بودیم و دفتر موسیقی وزارت ارشاد و اداره اماکن هم در این رابطه نهایت همکاری را با ما انجام داد اما نمی دانم چطور شد که ما با برخورد سلیقه ای مدیران سالن میلاد مواجه شدیم و در روزی که کنسرت همایون شجریان در سالن بزرگ وزارت کشور در حال برگزاری بود مدیر روابط عمومی سالن میلاد به ما اجازه برگزاری کنسرت را نداد.

وی افزود: متاسفانه با شرایط پیش آمده هر دو شرکت تهیه کننده کنسرت ها ضررهای مادی زیادی را متحمل شدند ضمن اینکه از همه مهم تر شرمنده مخاطبانی شدیم که منتظر برگزاری کنسرت مازیار فلاحی بودند به هر حال امیدوارم دیگر شاهد این برخوردهای سلیقه ای نباشیم.