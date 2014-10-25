اجرای ویژه برنامه «عطر عاشقی» در مراکز فرهنگی هنری منطقه 21 تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق کرمیان با اعلام این خبر گفت: «عطر عاشقی» با همکاری شرکت فرهنگی ورزشی سایپا از 1 تا 8 محرم ساعت 7:30 صبح با مراسم زیارت عاشورا، مداحی و سخنرانی پذیرای عزاداران حسینی در کلبه خورشید مجموعه فرهنگی ورزشی سایپا خواهد بود.

مدیر فرهنگی هنری منطقه 21 ادامه داد: مسابقه عکس و فیلم موبایلی «سوگواره مهر حسین(ع) » با موضوع محرم و مهربانی از اول محرم تا اربعین حسینی توسط خانه فرهنگ تهرانسر برگزار می‌شود.

کرمیان اظهار کرد: تعزیه «سوگ سرخ» با همکاری خانه فرهنگ وردآورد و اداره اوقاف جنوب غرب تهران از 15 تا 17 آبان ماه پس از نماز مغرب و عشاء در مسجد امام حسن عسگری (ع) وردآورد با برپایی مجالس حضرت علی اکبر(ع)، حضرت ابوالفضل العباس (ع) و ظهر عاشورا اجرا می شود.

رییس فرهنگسرای تهرانسر در ادامه با اشاره به برگزاری برنامه های «مناجات قدسیان» و «به یاد آفتاب مهربانی» گفت: این برنامه ها مراسم زیارت عاشورا است که در دهه اول محرم همه روزه از ساعت 8 صبح در خانه های فرهنگ نوردانش و تهرانسر بر پا است و مراسم زیارت عاشورایی با عنوان «سجاده عشق» همراه با پخت آش نذری 20 آبان در خانه فرهنگ وردآورد برگزار می‌شود.

کرمیان در خاتمه به برپایی «یستگاه صلواتی ثارالله» توسط خانه فرهنگ تهرانسراشاره کرد و گفت: این ایستگاه جهت پذیرایی عزاداران حسینی در دهه اول محرم از ساعت 18 تا 23 در مقابل درب وردی خانه فرهنگ تهرانسر فعال است.