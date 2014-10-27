امر به معروف و نهی از منکر در جامعه نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار صادق حسینی صبح دوشنبه در جلسه امر به معروف و نهی از منکر استان اظهار داشت: هفته اول محرم به عنوان هفته امر به معروف ونهی از منکر است.

وی افزود: شعار هفته امر به معروف و نهی از منکر تذکر لسانی، پیام مهربانی و نظارت همگانی است.

وی ادامه داد : اولین روز هفته به نام امر به معروف و نهی از منکر- فرهنگ حسینی و عزم ملی نامیده شده است و روز دوم آن به نام امر به معروف و نهی از منکر- مدیریت جهادی و اقتصاد مقاومتی نامیده شده است.

این مسئول اظهار داشت: روز سوم به نام امر به معروف و نهی از منکر و سبک زندگی خانواده اسلامی و روز چهارم به نام امر به معروف و نهی از منکر - مبارزه با فساد و سلامت اداری نامید شده است.

سردار حسینی اضافه کرد: روز پنجم به نام امر به معروف و نهی از منکر – مقابله با تهاجم فرهنگی توسط نخبگان جامعه و روز ششم به نام امر به معروف و نهی از منکر – جامعه مهدوی و بیداری اسلامی و هفتمین روز از این ایام به نام امر به معروف و نهی از منکر نظارت همگانی رسانه ها و تشکل های مردمی نامیده شده است.

وی ادامه داد: توسط دسته های و اکیپ های مختلف برنامه های متنوعی اجرا خواهد شد و یک همایش استانی وجود دارد که در سراسر کشور تقسیم بندی شده است و در هریک از روزهای هفته چند استان همزمان انجام می دهند.

این مسئول اظهار داشت: راهپیمایی و تجدید میثاق با شهدای امر به معروف و نهی از منکر در روز جمعه خواهیم داشت.

وی تصریح کرد: امیدواریم با اجرای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه در راستای اهداف عالی نظام گام برداریم.